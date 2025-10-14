Chính trị

Nhân sự

Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 110 đồng chí

SGGPO

Theo quyết định chỉ định của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 110 đồng chí, tăng 3 đồng chí so với nhiệm kỳ trước.

Ngày 14-10, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về Chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

ban-chap-hanh-ok.jpg
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030

Dự lễ công bố có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, công bố quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 110 đồng chí.

TBT-tang-hoa.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang
danh sach ban chap hanh -110 nhan su -bia.jpg
danh-sach-110-nhan-su-sua.jpg
Tin liên quan
NHÓM PHÓNG VIÊN

Từ khóa

Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khoá mới Bí thư Thành uỷ TPHCM Lê Quốc Phong Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TPHCM

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn