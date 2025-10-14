Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025–2030

Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025, làm Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030. Các Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các đồng chí: Lê Quốc Phong, Nguyễn Văn Được, Võ Văn Minh, Nguyễn Phước Lộc, Đặng Minh Thông, Văn Thị Bạch Tuyết.

Sáng 14-10, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Bí thư, các Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự lễ công bố có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 Trần Lưu Quang

Theo đó, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025, làm Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Các Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các đồng chí: Lê Quốc Phong, Nguyễn Văn Được, Võ Văn Minh, Nguyễn Phước Lộc, Đặng Minh Thông, Văn Thị Bạch Tuyết.

NHÓM PHÓNG VIÊN