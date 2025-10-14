Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang: Đại hội của niềm tin, tầm nhìn và hành động

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TPHCM dự đại hội

Sáng 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh.

Đại hội còn có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của TPHCM qua các thời kỳ; các nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo tiêu biểu…

Đồng chí Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trình bày diễn văn khai mạc. Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I không chỉ là một cột mốc chính trị đặc biệt quan trọng, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố, hòa chung nhịp bước tiến của cả dân tộc trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ, đây là một đại hội có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi TPHCM được sáp nhập với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, hình thành vùng đô thị - công nghiệp - cảng biển - sáng tạo lớn nhất cả nước và có vị thế xứng đáng trong khu vực. Đây là quyết sách mang tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước, thể hiện tầm nhìn xa, với mong muốn xây dựng một trung tâm động lực mới của cả nước; là bước đi lịch sử, mở ra kỷ nguyên phát triển mới, để TPHCM cùng hội nhập trong một không gian phát triển mới, hướng tới mục tiêu: “Vì hạnh phúc của nhân dân, vì cả nước, cùng cả nước - TPHCM phát triển nhanh, bền vững, hội nhập, hiện đại và nghĩa tình”.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự đại hội

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chia sẻ, trong nhiệm kỳ qua, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua thử thách, đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 6,7%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 8.224 USD, gấp 1,7 lần cả nước, quy mô kinh tế chiếm trên 23,5% GDP cả nước, đóng góp hơn 1/3 tổng thu ngân sách quốc gia, số lượng doanh nghiệp chiếm 31% cả nước…

“Những kết quả to lớn đó là minh chứng sinh động cho bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, năng động và sáng tạo của Đảng bộ và nhân dân TPHCM, thể hiện ý chí kiên định, khát vọng vươn lên mạnh mẽ vì mục tiêu chung: “TPHCM phát triển nhanh, bền vững, nghĩa tình, hiện đại, hội nhập, xứng đáng là đầu tàu, động lực phát triển của cả nước”, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, khi thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức, sắp xếp lại đơn vị hành chính, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, từ truyền thống của ba địa phương gắn bó trong suốt chiều dài lịch sử, nay tạo nên một không gian phát triển mới, một nguồn lực và động lực mới, sức mạnh cộng hưởng mới, mở ra thời kỳ phát triển với tầm vóc, quy mô, vị thế và khát vọng lớn hơn.

Theo đồng chí Trần Lưu Quang, bên cạnh những thành tựu nổi bật đã đạt được, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020–2025 vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục. Với tinh thần đồng hành và kiến tạo, khiêm tốn và cầu thị, trách nhiệm và khát vọng, Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị Đại hội tập trung hoàn thành tốt ba nội dung lớn.

Đó là, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I là Đại hội của niềm tin, tầm nhìn và hành động. Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận dân chủ, thẳng thắn, nhìn nhận toàn diện những kết quả, thành tựu đã đạt được. Đồng thời, nhìn thẳng vào sự thật, phân tích sâu sắc những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, đặc biệt là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh đại hội

"Chúng ta không tự mãn với những kết quả đã có, không tự bằng lòng với chính mình, mà phải thẳng thắn tự hỏi: “TPHCM đang đứng ở đâu trong tương quan phát triển với các đô thị lớn của khu vực và quốc tế? Tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, bản sắc và truyền thống của Thành phố đã được phát huy tương xứng hay chưa? Mức sống, thu nhập và hạnh phúc của người dân đã thực sự trở thành thước đo phát triển hay chưa?”, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

Từ đó, rút ra những bài học sâu sắc, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và quyết sách lớn nhằm xây dựng TPHCM phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với kỳ vọng của Trung ương và niềm tin của nhân dân. TPHCM anh hùng trong kháng chiến, năng động trong đổi mới, sáng tạo trong hội nhập và sẽ vươn lên mạnh mẽ hơn trong thời kỳ mới.

“Đó là khát vọng cháy bỏng và cam kết đầy trách nhiệm của toàn Đảng bộ, của từng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân Thành phố hôm nay, với các thế hệ mai sau”, đồng chí Trần Lưu Quang bày tỏ.

Đoàn Chủ tịch đại hội

Cùng với việc thảo luận, thông qua Báo cáo chính trị và các Văn kiện trình Đại hội, đồng chí yêu cầu các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm vào các chuyên đề phát triển trọng tâm của Thành phố, đồng thời tham gia góp ý sâu sắc vào Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đối với Trung ương và cả nước.

Bí thư Thành ủy TPHCM nhận xét, những mục tiêu đó vừa nặng, vừa vinh dự, vẻ vang, là trách nhiệm lịch sử của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP, mà trước hết là của các đại biểu dự Đại hội hôm nay.

“Tiếp nối truyền thống cách mạng kiên cường, tinh thần nghĩa tình, đoàn kết, năng động, sáng tạo - đặc trưng của TP mang tên Bác, chúng ta không cho phép mình dừng lại, bằng lòng với những thành tựu hôm qua, mà phải không ngừng đổi mới tư duy, hành động quyết liệt hơn, vươn tới tầm cao mới, vì sự phát triển phồn vinh và hạnh phúc của nhân dân. Chúng ta kiến tạo tương lai bằng trí tuệ đổi mới, vươn mình bằng sức mạnh đại đoàn kết. Tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo, dẫn dắt và truyền cảm hứng phát triển của Đảng bộ TPHCM - không chỉ đối với vùng Đông Nam bộ, mà đối với cả nước”, đồng chí Trần Lưu Quang bày tỏ tin tưởng.

Từ đó, người đứng đầu Đảng bộ TPHCM đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy và đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của thành phố phải thực sự là trung tâm đoàn kết, biểu tượng đổi mới, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố phải truyền cảm hứng mạnh mẽ cho mọi tầng lớp, mọi lực lượng xã hội. Qua đó để mỗi người dân thành phố đều được khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần sáng tạo, niềm tự hào về một đô thị mang tầm khu vực.

“Với niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, với trách nhiệm trước nhân dân và tương lai của Thành phố, với khát vọng vươn lên tầm cao mới của thời đại Hồ Chí Minh vĩ đại, tôi tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM sẽ hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm phát triển hàng đầu Đông Nam Á, xứng đáng là thành phố Anh hùng, thành phố của lòng nhân ái, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam trong kỷ nguyên mới”, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khẳng định.

Một nội dung có ý nghĩa rất quan trọng của Đại hội là công tác nhân sự. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã chuẩn bị chu đáo, đúng quy trình các bước về nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2025–2030 và Đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới. Bí thư Thành ủy TPHCM thông tin, Đại hội sẽ công bố Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025–2030, đồng thời báo cáo với Đại hội về Đoàn đại biểu của Thành phố đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng….

THU HƯỜNG - VĂN MINH - NGÔ BÌNH