Thường trực Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 có 7 đồng chí

Theo Quyết định của Bộ Chính trị, Thường trực Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 7 đồng chí.

Sáng 14-10, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Bí thư, các Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030

Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025, làm Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030. Các Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các đồng chí: Lê Quốc Phong, Nguyễn Văn Được, Võ Văn Minh, Nguyễn Phước Lộc, Đặng Minh Thông, Văn Thị Bạch Tuyết.

NHÓM PHÓNG VIÊN