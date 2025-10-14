Chính trị

Nhân sự

Thường trực Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 có 7 đồng chí

SGGPO

Theo Quyết định của Bộ Chính trị, Thường trực Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 7 đồng chí.

Sáng 14-10, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Bí thư, các Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

2.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030

Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025, làm Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030. Các Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các đồng chí: Lê Quốc Phong, Nguyễn Văn Được, Võ Văn Minh, Nguyễn Phước Lộc, Đặng Minh Thông, Văn Thị Bạch Tuyết.

danh sach thuong truc -6 nhan su -bia.jpg
danh sach thuong truc 7 nhan su.jpg
Tin liên quan
NHÓM PHÓNG VIÊN

Từ khóa

Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang Bí thư Thành ủy TPHCM Phó Bí thư Thành ủy TPHCM

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn