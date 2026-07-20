Nhiều trường tại TPHCM tuyển bổ sung học sinh mầm non, lớp 1 và lớp 6

Tính đến chiều 20-7, có 3 địa phương trên địa bàn TPHCM thông báo tuyển sinh bổ sung đối với bậc mầm non, tiểu học (lớp 1) và THCS (lớp 6) năm học 2026-2027 là các phường: Hòa Hưng, Bình Quới và Cầu Ông Lãnh.

Theo thông báo của UBND phường Cầu Ông Lãnh, các cơ sở giáo dục trên địa bàn có nhu cầu tuyển bổ sung năm học 2026-2027 với tổng chỉ tiêu 849 học sinh.

Trong đó, các trường mầm non có nhu cầu tuyển bổ sung 380 trẻ. Cụ thể, Mầm non Cô Giang có chỉ tiêu tuyển bổ sung 61 học sinh, Mầm non 20/10 có 98 học sinh, Mầm non Nguyễn Cư Trinh 62 học sinh và Mầm non Hoa Lan 159 học sinh.

Đối với lớp 1, tổng chỉ tiêu tuyển bổ sung là 242 học sinh. Trong đó, Tiểu học Phan Văn Trị có nhu cầu tuyển bổ sung 90 học sinh, Tiểu học Chương Dương 50 học sinh và Tiểu học Lương Thế Vinh 102 học sinh.

Riêng đối với lớp 6, tổng chỉ tiêu tuyển bổ sung là 227 học sinh. Trong đó, THCS Minh Đức tuyển bổ sung 80 học sinh, THCS Đức Trí 117 học sinh và THCS Chu Văn An 30 học sinh.

Trước đó, hai địa phương khác cũng thông báo xét tuyển bổ sung năm học 2026-2027 là phường Hòa Hưng và phường Bình Quới.

Cụ thể, phường Hòa Hưng có 12 cơ sở giáo dục công lập và 16 cơ sở giáo dục ngoài công lập có khả năng tiếp nhận thêm học sinh.

Tương tự, phường Bình Quới tổ chức tuyển bổ sung đối với 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 3 trường THCS.

Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên TPHCM thực hiện tuyển sinh đầu cấp sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Với quy mô học sinh và cơ sở giáo dục lớn nhất nước, thành phố gặp nhiều thách thức trong việc giải quyết nhu cầu về chỗ học cho người dân.

Để đáp ứng nhu cầu về chỗ học cho người dân, Sở GD-ĐT TPHCM đã phối hợp với UBND 168 phường, xã, đặc khu triển khai nhiều giải pháp như: bản đồ GIS (hệ thống thông tin vị trí địa lý ghi nhận khoảng cách từ nhà học sinh đến trường), tuyển sinh không theo ranh giới hành chính,...

Phụ huynh cần thường xuyên theo dõi Cổng thông tin tuyển sinh của thành phố tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn để kịp thời cập nhật thông tin, cũng như thực hiện chuyển đổi kết quả phân tuyến hoặc hỗ trợ vướng mắc trong quá trình nộp hồ sơ nhập học cho con.

THU TÂM