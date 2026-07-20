Đồng bộ nhiều giải pháp để khắc phục bất cập tuyển sinh

Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên TPHCM tuyển sinh đầu cấp sau 1 năm sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Với quy mô dân số lớn nhất nước, thành phố gặp nhiều thách thức trong việc giải quyết nhu cầu về chỗ học cho người dân.

Phóng viên Báo SGGP đã trao đổi với ông Nguyễn Văn Phong (ảnh), Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, về những giải pháp tháo gỡ khó khăn, từng bước hoàn thiện hệ thống trường, lớp trên địa bàn.

PHÓNG VIÊN: Vừa qua, sau khi UBND 168 phường, xã, đặc khu trên địa bàn TPHCM công bố kết quả tuyển sinh đầu cấp, nhiều địa phương xảy ra tình trạng quá tải hồ sơ xin thay đổi kết quả phân bổ trường cho con. Theo ông, đâu là nguyên nhân khiến kết quả tuyển sinh còn nhiều bất cập?

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT NGUYỄN VĂN PHONG: Tôi cho rằng có 3 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng quá tải hồ sơ xin thay đổi kết quả tuyển sinh của học sinh tại một số phường, xã.

Thứ nhất là thông tin sai lệch trên mạng xã hội. Một số hội nhóm đã lan truyền thông tin không chính xác về kết quả phân bổ, khiến phụ huynh hiểu nhầm, tập trung đến UBND phường, xã xin điều chỉnh. Trước tình trạng này, Sở GD-ĐT đã có văn bản gửi Công an TPHCM đề nghị phối hợp xử lý thông tin sai lệch trên không gian mạng.

Thứ hai, một bộ phận phụ huynh chưa nắm đầy đủ quy định phân bổ học sinh. Cần khẳng định rõ công tác tuyển sinh tại TPHCM, địa phương có quy mô học sinh lớn nhất nước, phải đảm bảo đồng thời hai mục tiêu: tạo điều kiện để học sinh được học gần nơi cư trú và đảm bảo các trường tuyển đủ chỉ tiêu để triển khai kế hoạch năm học.

Năm học 2026-2027, thành phố thực hiện tuyển sinh không theo ranh giới hành chính nhà nước. UBND phường, xã chủ động phân bổ linh hoạt học sinh giữa các địa bàn, đặc biệt tại những khu vực có mật độ dân số cao, áp lực sĩ số lớn.

Thực tế ghi nhận tại một số địa bàn, trên cùng một tuyến đường từ nhà học sinh đến trường có thể tồn tại hai trường ở khoảng cách tương đương. Để cân đối chỉ tiêu giữa các trường, địa phương có thể bố trí học sinh vào trường không trùng với nguyện vọng ban đầu của gia đình, tuy nhiên khoảng cách di chuyển thực tế vẫn đảm bảo thuận tiện cho phụ huynh.

Thứ ba là sai sót trong khai báo địa chỉ trên hệ thống. Một số phụ huynh nhập địa chỉ không chính xác, dẫn đến hệ thống bản đồ GIS xác định sai vị trí thực tế. Đây là nhóm trường hợp cần xem xét điều chỉnh.

Sở GD-ĐT đã yêu cầu UBND phường, xã bố trí nhân sự tiếp nhận, tư vấn để đảm bảo quyền lợi cho từng học sinh. Thời điểm hiện tại, để giảm áp lực công việc của cán bộ phường, xã, Sở GD-ĐT đã huy động đội ngũ từ các trường học trên địa bàn hỗ trợ trực tiếp UBND phường, xã trong việc tiếp nhận và tư vấn hồ sơ.

Đến nay, tình hình tiếp nhận hồ sơ đã ổn định trở lại, phụ huynh được giải đáp cặn kẽ thắc mắc và yên tâm thực hiện hồ sơ nhập học.

Một trong những điểm mới của tuyển sinh đầu cấp năm nay là tuyển sinh không theo ranh giới hành chính (phường, xã) mà căn cứ vào “nơi ở hiện tại” của học sinh. Thực tế cho thấy công tác phối hợp giữa các địa phương còn chậm và bị động. Xin ông cho biết giải pháp của ngành giáo dục để tăng cường công tác phối hợp?

Về công tác phối hợp giữa các UBND phường, xã trong tuyển sinh “liên phường”, Sở GD-ĐT ghi nhận thực tế triển khai còn chênh lệch giữa các địa phương. Có nơi chủ động phối hợp tốt, có nơi còn lúng túng, bị động trong quá trình phân bổ học sinh.

Một số địa bàn phát sinh những khó khăn đặc thù như khu vực các phường thuộc quận Bình Tân cũ có áp lực sĩ số rất lớn do mật độ dân số cao; hay các phường như Tân Sơn, Phú Thuận không có trường THCS trên địa bàn, dẫn đến công tác phối hợp các phường lân cận để tiếp nhận học sinh gặp nhiều khó khăn hơn so với các khu vực khác.

Trước thực tế đó, Sở GD-ĐT đã tổ chức các buổi họp thống nhất phương án với các địa phương và ban hành văn bản chỉ đạo cụ thể; nhắc nhở các phường, xã không phân biệt đối tượng học sinh trong quá trình tiếp nhận, đảm bảo tinh thần xuyên suốt là ưu tiên chỗ học cho tất cả học sinh.

Tuy nhiên, ngành giáo dục mong người dân hiểu và chia sẻ với những khó khăn bởi đây là năm đầu tiên thực hiện công tác tuyển sinh sau sắp xếp địa giới hành chính.

Trước đây, khi phân tuyến theo quận/huyện, hội đồng tuyển sinh đã tích lũy nhiều năm kinh nghiệm với đầy đủ dữ liệu lịch sử để làm căn cứ phân bổ. Năm nay, các phường, xã lần đầu tiên đảm nhận nhiệm vụ này trong một khoảng thời gian rất ngắn nên không tránh khỏi những bỡ ngỡ và cần thời gian điều chỉnh dần.

Sở GD-ĐT sẽ tiếp tục theo sát toàn bộ thông tin phản ánh từ thực tế để có những hướng dẫn kịp thời, phù hợp, rút kinh nghiệm cho công tác tuyển sinh những năm tiếp theo.

Phụ huynh nộp hồ sơ nhập học lớp 1 tại Trường Tiểu học Trần Khánh Dư (phường Tân Định) (ẢNH: THU TÂM)

Việc đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số (bản đồ GIS, một cổng thông tin chung toàn thành phố…) giúp công tác tuyển sinh công khai, minh bạch, đáp ứng tối đa nhu cầu học tập của người dân. Tuy nhiên, tuyển sinh trực tuyến cũng bộc lộ nhiều bất cập. Trong những năm học tới đây, ngành GD-ĐT sẽ tiếp tục có thêm biện pháp gì để nâng cao hiệu quả tuyển sinh?

Sở GD-ĐT thẳng thắn nhìn nhận một số bất cập kỹ thuật phát sinh trong năm đầu tiên triển khai như tình trạng nghẽn mạng, lỗi đăng ký, sai sót thông tin do phụ huynh nhập liệu chưa chính xác dẫn đến kết quả phân bổ chưa đúng thực tế.

Thực tế, phần lớn các trường hợp được điều chỉnh xuất phát từ tinh thần hỗ trợ của UBND phường, xã khi còn chỉ tiêu và điều kiện cân đối cho phép - đây là sự linh hoạt vì quyền lợi của học sinh, không phải do phân bổ sai.

Riêng tình trạng phụ huynh không xác nhận nhập học trực tuyến phần lớn do tiếp nhận thông tin không chính xác trên mạng xã hội, dẫn đến tâm lý chờ đợi, do dự không cần thiết.

Để khắc phục những hạn chế nói trên, trong những năm học tới, bên cạnh việc tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, Sở GD-ĐT sẽ triển khai đồng bộ một số giải pháp trọng tâm.

Một là, yêu cầu các trường cuối cấp, đặc biệt là bậc mầm non, rà soát kỹ thông tin cư trú và phải có xác nhận của phụ huynh trước khi kết thúc năm học, nhằm giảm thiểu tối đa sai sót dữ liệu đầu vào cho công tác tuyển sinh.

Hai là, các phường, xã tăng cường tuyên truyền trực tiếp đến người dân về quy trình, kết quả tuyển sinh và các quy định liên quan, giúp phụ huynh hiểu đúng và nắm rõ quyền lợi của con em.

Ba là, sở sẽ phối hợp các phường, xã đánh giá chi tiết kết quả tuyển sinh năm nay, từ đó rút kinh nghiệm và có những điều chỉnh phù hợp về phương án phân bổ cho những năm học tiếp theo.

Bốn là, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa Công an TPHCM và các cơ quan báo chí trong việc xử lý, ngăn chặn thông tin sai lệch, đảm bảo phụ huynh và học sinh được tiếp cận thông tin chính xác, kịp thời.

Giải quyết căn cơ từ quy hoạch mạng lưới trường học Trong bối cảnh thông tin hiện nay đến từ rất nhiều nguồn khác nhau (mạng xã hội, hội nhóm, các trang không chính thống), phụ huynh rất dễ tiếp nhận thông tin chưa chính xác, từ đó hình thành tâm lý lo lắng, bức xúc dù thực tế quyền lợi của con em hoàn toàn được đảm bảo. Đây cũng là một trong những thách thức lớn mà ngành giáo dục cần có giải pháp truyền thông phù hợp trong những năm tới. Song song đó, Sở GD-ĐT xác định việc phát triển, bổ sung mạng lưới trường lớp luôn là mục tiêu cần hướng tới, nhất là tại những khu vực còn chịu áp lực sĩ số lớn hoặc chưa đủ trường trên địa bàn. Trong đó, giảm áp lực tuyển sinh không thể chỉ dựa vào những giải pháp điều phối ngắn hạn mà phải giải quyết căn cơ từ quy hoạch mạng lưới trường học. Hiện nay, công tác chuẩn bị cho năm học 2026-2027 đang thực hiện đúng tiến độ và đạt các mục tiêu đề ra. Những năm học tiếp theo, Sở GD-ĐT sẽ phối hợp chặt chẽ với các phường, xã để rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng mạng lưới trường lớp, xác định rõ những khu vực đang chịu áp lực cao, những địa bàn chưa có trường tiểu học hoặc THCS, từ đó có văn bản báo cáo và đề xuất cụ thể lên UBND TPHCM để có kế hoạch đầu tư xây dựng trường phù hợp, đáp ứng nhu cầu học tập lâu dài của người dân.

THU TÂM thực hiện