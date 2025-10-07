TPHCM tổ chức hội thảo khoa học “Mộ Bà Rịa và giá trị di sản văn hóa”

Sáng 7-10, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phối hợp UBND xã Long Điền tổ chức hội thảo khoa học “Mộ Bà Rịa và giá trị di sản văn hóa”, nhằm làm rõ những giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và tín ngưỡng gắn liền với di tích Mộ Bà Rịa.

Phát biểu tại hội thảo, ông Đỗ Phước Trung, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, cho biết di tích Mộ Bà Rịa không chỉ là một công trình kiến trúc nghệ thuật mà còn mang giá trị lịch sử - văn hóa sâu sắc. Đây là nơi ghi dấu công lao của một nhân vật truyền thuyết gắn liền với hành trình khai hoang, mở đất ở vùng đất Bà Rịa – Vũng Tàu, đồng thời thể hiện ký ức dân gian và truyền thống bản địa đã trở thành một phần bản sắc văn hóa địa phương.

Theo các tài liệu dân gian, Bà Rịa là người Phú Yên, theo đoàn lưu dân vào Nam lập nghiệp từ thời chúa Nguyễn Phúc Tần (1648 - 1687). Bà đã cùng người dân khai hoang vùng đất Đồng Xoài (xã Hòa Long, TP Bà Rịa trước đây), sau đó mở rộng ra các vùng Gò Xoài – Phước Liễu (Long Điền), Láng Dài (Đất Đỏ) và Xuyên Mộc. Nhờ có công lớn trong việc lập làng, dựng ấp, bà được Chúa Nguyễn Phúc Chu (1691 - 1752) ban tước Hàm Nghè và sắc phong mang họ nhà Chúa, trở thành Nguyễn Thị Rịa – người có uy tín, đức độ, được nhân dân tôn kính. Hằng năm, vào ngày 20 tháng 2 Âm lịch, người dân địa phương tổ chức lễ giỗ Bà Rịa để tưởng nhớ công đức của bà.

Mộ Bà Rịa tại xã Long Điền, TPHCM

Tại hội thảo, các nhà nghiên cứu cho rằng di tích Mộ Bà Rịa là minh chứng cho sự giao thoa giữa yếu tố lịch sử, kiến trúc, tín ngưỡng và nghệ thuật dân gian. Việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích không chỉ có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, mà còn góp phần quan trọng trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa và phát triển du lịch văn hóa – tâm linh gắn với phát triển kinh tế địa phương.

Khu di tích Mộ Bà Rịa

Bên cạnh những kết quả ban đầu trong công tác quản lý nhà nước đối với di tích, hội thảo cũng chỉ ra những vấn đề còn tồn tại như: cần sưu tầm tư liệu hệ thống, bảo tồn nghi lễ, định hướng khai thác hiệu quả di tích trong đời sống đương đại. Các ý kiến tại hội thảo tập trung phân tích giá trị văn hóa - lịch sử, kiến trúc nghệ thuật, giá trị khoa học và tín ngưỡng truyền thống gắn với Mộ Bà Rịa.

Hội thảo là dịp để tiếp tục làm rõ những khía cạnh còn chưa thống nhất trong nghiên cứu, đồng thời làm phong phú thêm kho tàng tri thức về văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng dân gian và kiến trúc nghệ thuật của TPHCM.

