TPHCM: Xác minh tài sản thu nhập đợt 1 với 58 cá nhân thuộc 14 cơ quan, đơn vị

Chiều 26-3, Thanh tra TPHCM tổ chức bốc thăm lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2026 (đợt 1) đối với 58 cá nhân thuộc 14 cơ quan, đơn vị.

Hội nghị nhằm lựa chọn ngẫu nhiên các cá nhân có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thuộc phạm vi quản lý để tiến hành xác minh, giúp hạn chế tối đa yếu tố chủ quan; đồng thời nâng cao tính răn đe, phòng ngừa từ sớm, từ xa đối với các hành vi vi phạm.

Trong đợt 1 có 14 cơ quan, tổ chức, đơn vị tham gia bốc thăm, với 58 người. Số lượng người được xác minh tương ứng khoảng 10% tổng số người có nghĩa vụ kê khai hàng năm (năm 2025) thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra TPHCM.

14 cơ quan gồm: - Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV - Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận - Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM - Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV - Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TPHCM - Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TPHCM - Sở QH-KT TPHCM - Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM - Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao TPHCM - Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM - Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM - Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM - Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu - Ban Quản lý Khu công nghệ cao TPHCM

Theo bà Nguyễn Thị Kim Hằng, Trưởng phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Thanh tra TPHCM), quy trình bốc thăm được thực hiện chặt chẽ, mỗi phiếu tương ứng với một cá nhân trong danh sách kê khai; kết quả lựa chọn căn cứ hoàn toàn vào số thứ tự trên phiếu bốc thăm, bảo đảm tính ngẫu nhiên, công bằng và không can thiệp.

Việc tổ chức bốc thăm xác minh tài sản, thu nhập thể hiện quyết tâm của TPHCM trong việc xây dựng nền hành chính liêm chính, minh bạch. Qua đó, góp phần chủ động phòng ngừa tham nhũng, nâng cao trách nhiệm giải trình của đội ngũ cán bộ, công chức.

THU HƯỜNG