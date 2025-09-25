Xã hội

TPHCM xác minh tài sản, thu nhập 11 người tại 3 đơn vị

Chiều 25-9, Thanh tra TPHCM tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên, lựa chọn 11 cá nhân thuộc 3 đơn vị để xác minh tài sản, thu nhập đợt 2 năm 2025.

Các đơn vị gồm: Sở Tư pháp TPHCM, Sở Du lịch TPHCM và Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM.

1.png
Lãnh đạo 3 đơn vị làm thủ tục bốc thăm lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập. Ảnh ĐAN QUẾ

Cụ thể, Sở Tư pháp có 72 người thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập; Sở Du lịch có 19 người; Viện Nghiên cứu phát triển có 17 người. Các vị trí kê khai chủ yếu là trưởng, phó phòng và chuyên viên hoặc chức danh kế toán.

Sau khi công bố kết quả bốc thăm, Thanh tra TPHCM sẽ ban hành quyết định xác minh tài sản, thu nhập đối với các cá nhân và đơn vị liên quan trong vòng 15 ngày theo quy định.

2.png
Đại diện Thanh tra Thành phố công bố các số thứ tự được xác minh tài sản, thu nhập. Ảnh ĐAN QUẾ

Trước đó, đợt 1 (tháng 5-2025), Thanh tra TPHCM đã xác minh tài sản, thu nhập đối với 66 người thuộc 19 đơn vị.

Việc xác minh tài sản, thu nhập là công tác thường xuyên nhằm kiểm tra tính trung thực, đầy đủ của bản kê khai; phòng ngừa tham nhũng, nâng cao trách nhiệm và nhận thức của cán bộ, công chức trong công tác kê khai, công khai và kiểm soát tài sản, thu nhập.

THU HƯỜNG

