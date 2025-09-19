TPHCM: Xử lý nghiêm hiệu trưởng thu chi không đúng quy định

Ngày 19-9, Sở GD-ĐT TPHCM có văn bản yêu cầu tăng cường công tác quản lý các khoản thu, chi trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và công tác vận động tài trợ cho giáo dục năm học 2025-2026 trên địa bàn TPHCM.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Du (phường Bến Thành) trong ngày khai giảng năm học 2025-2026

Theo đó, vừa qua trên địa bàn TPHCM xảy ra tình trạng một số trường học chưa thực hiện đúng hướng dẫn về tổ chức các khoản thu đầu năm học cũng như vận động tài trợ tại cơ sở giáo dục công lập.

Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị các cơ quan, đơn vị trường học nghiên cứu thực hiện đúng các văn bản hướng dẫn của sở GD-ĐT, lưu ý các nội dung cụ thể về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác đầu năm học 2025-2026.

Cụ thể, trường học cần phổ biến, thực hiện đúng các quy định về chính sách học phí; miễn, giảm, hỗ trợ học phí và các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2025-2026 theo quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ-CP và chỉ đạo của Bộ GD-Đt tại Công văn số 5542/BGDĐT-KHTC.

Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc quán triệt các văn bản hướng dẫn về thu, sử dụng học phí và thu khác của ngành giáo dục và đào tạo thành phố trong năm học 2025-2026 trong nội bộ lãnh đạo và giáo viên nhà trường, đồng thời thông tin đầy đủ, công khai, minh bạch các khoản thu đến cha mẹ học sinh, ban đại diện cha mẹ học sinh và giáo viên.

Tất cả các khoản thu phải được nhà trường thông báo đầy đủ, công khai bằng văn bản đến phụ huynh, học sinh (không để Ban đại diện cha mẹ học sinh triển khai các nội dung thu của đơn vị); tuyệt đối không được thay đổi tên và tự ý đặt thêm các khoản thu nào phát sinh bất kỳ nằm ngoài quy định.

Ảnh minh họa

Trường học lưu ý giãn thời gian thực hiện các khoản thu, không tổ chức thu gộp nhiều khoản trong cùng một thời điểm và tuân thủ đầy đủ các chế độ quản lý tài chính theo quy định.

Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị UBND phường, xã, đặc khu tăng cường công tác chỉ đạo quản lý nhà nước về thực hiện các các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn; có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, áp dụng các biện pháp xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục đối với các trường hợp vi phạm quy định về các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Riêng việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn thu tài trợ tại các cơ sở giáo dục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT (ngày 3-8-2018) của Bộ GD-ĐT về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư số 13/2025/TT-BGDĐT (ngày 12-6-2025) của Bộ GD-ĐT quy định về phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực giáo dục.

Trong đó, nhà trường lập kế hoạch vận động tài trợ phải xác định rõ nội dung, mục đích, đối tượng thụ hưởng, dự toán kinh phí và kế hoạch triển khai hoạt động cần tài trợ.

Kế hoạch vận động phải được UBND xã, phường hoặc sở GD-ĐT (theo phân cấp quản lý) phê duyệt trước khi tổ chức vận động và trên tinh thần tự nguyện, không cào bằng, không được “lạm dụng tài trợ” thành khoản thu bắt buộc.

Cơ sở giáo dục có trách nhiệm lập Tổ tiếp nhận tài trợ, công khai tài chính các khoản tài trợ, mở sổ theo dõi tài sản tài trợ và mở rộng đối tượng tài trợ, không tập trung việc vận động từ cha mẹ học sinh, không tự ý đặt ra các khoản thu trái quy định, ngoài các danh mục chỉ đạo của sở GD-ĐT trên danh nghĩa của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân và thủ trưởng cơ sở giáo dục nhận tài trợ thực hiện quy trình vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ trái với quy định thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Về kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT (ngày 22-11-2011) của Bộ GD-ĐT.

Cụ thể, kinh phí do Ban đại diện cha mẹ học sinh quản lý, sử dụng và chỉ phục vụ các hoạt động trực tiếp của ban.

Không sử dụng các khoản kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh cho các mục đích: “Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường, trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh, vệ sinh lớp học, vệ sinh trường, khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường, mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường, hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục, sửa chữa nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường".

Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh được thông qua sự ủng hộ tự nguyện, không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh. Việc thu, chi kinh phí của ban phải bảo đảm công khai, dân chủ.

Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị UBND xã, phường, đặc khu tăng cường kiểm tra, giám sát và có trách nhiệm giải trình với người học và xã hội về các mức thu, khoản thu của cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "lạm thu" đầu năm học; chỉ đạo và quán triệt các cơ sở giáo dục thực hiện việc vận động, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ theo đúng quy định.

Trong đó, cần có hình thức xử lý nghiêm đối với hiệu trưởng các cơ sở giáo dục thực hiện thu chi không đúng quy định.

THU TÂM