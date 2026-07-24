Công đoàn và Cuộc sống

TPHCM thông tin tiến độ xử lý vụ một doanh nghiệp nợ lương hàng trăm công nhân

SGGPO

Chiều 23-7, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, Sở Nội vụ TPHCM thông tin về vụ Công ty CP Xuất nhập khẩu Hoàng Sinh (phường Bình Dương, TPHCM) nợ lương người lao động.

Theo đó, doanh nghiệp đã nợ lương từ tháng 6-2024. Việc doanh nghiệp ngừng hoạt động khi chưa thanh toán đầy đủ tiền lương khiến hàng trăm công nhân rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Người lao động đã khởi kiện công ty, vụ việc đã có bản án và được chuyển sang cơ quan thi hành án.

Sở Nội vụ TPHCM đề nghị người lao động liên hệ Phòng Thi hành án dân sự khu vực 15 (677 Võ Văn Kiệt, phường Bình Dương, TPHCM) để được giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp.

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Người lao động của Công ty CP Xuất nhập khẩu Hoàng Sinh nhận hỗ trợ từ LĐLĐ TPHCM

Trước đó, UBND tỉnh Bình Dương (cũ) đã xử phạt Công ty CP Xuất nhập khẩu Hoàng Sinh 390 triệu đồng vì vi phạm quy định về trả lương. Các cơ quan chức năng cũng lập biên bản về tình trạng nợ lương, kinh phí công đoàn và các khoản bảo hiểm bắt buộc, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp thanh toán đầy đủ quyền lợi cho người lao động.

BHXH TPHCM đã phối hợp với UBND phường Bình Dương và LĐLĐ TPHCM tạm chốt sổ BHXH cho người lao động theo thời gian doanh nghiệp đã đóng bảo hiểm. Trong thời gian nghỉ việc, người lao động được hướng dẫn tham gia BHYT tự đóng để bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh. LĐLĐ TPHCM còn triển khai các chính sách hỗ trợ cho người lao động; Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố kết nối, giới thiệu việc làm mới và đến nay, phần lớn người lao động đã có việc làm.

Thời gian tới, Sở Nội vụ TPHCM tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi tình hình và kịp thời hỗ trợ người lao động.

H.NHƯ

Từ khóa

công nhân doanh nghiệp nợ lương công đoàn. Công ty CP Xuất nhập khẩu Hoàng Sinh

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