Công đoàn và Cuộc sống

Khoảng 10.500 lượt đoàn viên, người lao động và con em được hỗ trợ xem "Mơ Show"

SGGPO

Nhằm mang đến một mùa hè ý nghĩa cho con em đoàn viên, công nhân lao động, Liên đoàn Lao động TPHCM phối hợp Trung tâm Nghệ thuật - Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM triển khai chương trình hỗ trợ giá vé xem vở diễn “Mơ Show” từ ngày 4-7 đến 2-9.

Chương trình dự kiến phục vụ 21 suất diễn phục vụ khoảng 10.500 lượt đoàn viên, người lao động và con em, ưu tiên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, công nhân tại khu chế xuất, khu công nghiệp, khu nhà trọ và các em thiếu nhi vượt khó học tốt.

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Tiết mục biểu diễn tại "Mơ Show". Ảnh: HỒNG ĐÀO

Suất diễn đầu tiên sẽ diễn ra lúc 10 giờ ngày 11-7 tại Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ, mở đầu cho đợt phân bổ 2.875 vé trong giai đoạn từ ngày 11-7 đến 30-8.

Với mức giá vé từ 350.000 đến 700.000 đồng, mỗi vé được Liên đoàn Lao động Thành phố hỗ trợ 150.000 đồng, phần còn lại do Trung tâm Nghệ thuật hỗ trợ, giúp người lao động và con em có cơ hội tiếp cận một chương trình nghệ thuật chất lượng cao.

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Thiếu nhi TPHCM xem "Mơ Show". Ảnh: HỒNG ĐÀO

Không chỉ là món quà tinh thần trong dịp hè, “Mơ Show” còn đưa khán giả bước vào hành trình giàu cảm xúc thông qua sự kết hợp giữa xiếc, múa rối, công nghệ trình chiếu hiện đại và nghệ thuật sân khấu đa phương tiện.

Chương trình góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, khơi dậy trí tưởng tượng, vun đắp ước mơ cho trẻ em, đồng thời tiếp tục khẳng định sự quan tâm, chăm lo thiết thực của tổ chức Công đoàn đối với đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động và gia đình.

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HỒNG ĐÀO

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