Trắng đêm thụ phấn cho sầu riêng

Giai đoạn thụ phấn cho sầu riêng được xem là “thời khắc vàng” quyết định năng suất của cả vụ mùa. Do đó, những ngày này, nông dân trồng sầu riêng ở Đắk Lắk phải thức trắng đêm để thụ phấn cho hoa.

Những năm gần đây, cây sầu riêng đã trở thành “cây tỷ phú” của nhiều hộ nông dân tại tỉnh Đắk Lắk. Nhờ giá bán cao và thị trường xuất khẩu rộng mở, nhiều gia đình từ chỗ chỉ đủ ăn đã vươn lên khá giả, xây nhà mới, mua sắm máy móc, đầu tư sản xuất.

Tuy nhiên, phía sau những vườn cây trĩu quả và những mùa thu hoạch bạc tỷ là biết bao nhọc nhằn. Trong đó, giai đoạn thụ phấn cho sầu riêng được xem là “thời khắc vàng” quyết định năng suất của cả vụ mùa, khiến nhiều nông dân phải thức trắng đêm ngoài vườn.

Vào mùa sầu riêng ra hoa, không khí ở các vùng trồng trọng điểm như xã Krông Pắk, Cư M’gar hay Krông Năng trở nên tất bật hơn bao giờ hết. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc nhiều nhà vườn bắt đầu công việc thụ phấn cho hoa sầu riêng. Ánh đèn pin le lói giữa vườn cây, từng nhóm nông dân cẩn thận leo thang, nhẹ nhàng dùng cọ hoặc chổi nhỏ lấy phấn từ hoa đực rồi chuyển sang hoa cái.

Hoa sầu riêng chỉ nở trong thời gian rất ngắn, chủ yếu vào ban đêm. Nếu không thụ phấn kịp thời, tỷ lệ đậu trái sẽ thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng trái. Chính vì vậy, nhiều nông dân buộc phải canh đúng “khung giờ vàng”, thường từ khoảng 19 giờ tối đến gần nửa đêm, thậm chí kéo dài đến rạng sáng. Có những ngày cao điểm, họ gần như thức trắng để đảm bảo từng chùm hoa đều được thụ phấn đầy đủ.

Ông Nguyễn Thế Bài (phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, gia đình ông có 5 sào sầu riêng đang giai đoạn ra hoa. Công việc thụ phấn cho hoa sầu riêng đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. Mỗi cây có thể có hàng ngàn bông hoa, nhưng không phải hoa nào cũng có thể giữ lại để nuôi trái.

Người làm vườn phải vừa thụ phấn, vừa quan sát để chọn những bông khỏe, đúng thời điểm. Chỉ cần mưa trái mùa, gió mạnh hoặc nhiệt độ thay đổi đột ngột, cả quá trình thụ phấn có thể bị ảnh hưởng, kéo theo nguy cơ giảm sản lượng.

Những năm gần đây, khi giá sầu riêng tăng cao, diện tích trồng tại Đắk Lắk không ngừng mở rộng. Không ít hộ nông dân đã thu về hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi năm từ loại cây trồng này. Nhiều vùng quê vốn trầm lắng nay trở nên khởi sắc với những ngôi nhà mới khang trang, đường bê tông được mở rộng, đời sống người dân từng bước cải thiện rõ rệt.

MAI CƯỜNG