Tranh luận về tên gọi của các cơ sở giáo dục đại học

Sáng 26-12, tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc chủ trì tọa đàm lấy ý kiến góp ý hoàn thiện cho 2 dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Giáo dục và Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Lắng nghe ý kiến từ thực tiễn và từ các cơ sở giáo dục đại học

Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc, việc xây dựng các nghị định hướng dẫn cần được thực hiện khẩn trương, bảo đảm khi luật có hiệu lực thì nghị định cũng được ban hành kịp thời. Cùng với đó, Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Nghị quyết 71) đặt ra yêu cầu đến năm 2045, hệ thống giáo dục Việt Nam phấn đấu nằm trong nhóm 20 quốc gia có nền giáo dục phát triển hàng đầu thế giới.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cho biết, yêu cầu đặt ra là phải tập trung nâng cao chất lượng và hiện đại hóa giáo dục đại học, trên cơ sở học hỏi kinh nghiệm quốc tế nhưng phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Trên tinh thần đó, các dự thảo nghị định lần này được xây dựng với sự cầu thị, lắng nghe ý kiến từ thực tiễn và từ các cơ sở giáo dục đại học.

Việc ban hành các văn bản hướng dẫn cần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển của hệ thống, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng, tăng cường hội nhập quốc tế và từng bước tiệm cận các chuẩn mực khu vực và thế giới.

Tên gọi cơ sở giáo dục đại học cần đảm bảo tính bao quát, thống nhất

Theo Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ GD-ĐT) Mai Thị Anh, thời gian hoàn thiện dự thảo nghị định còn rất gấp, chỉ chưa đầy hai tuần. Vì vậy, Bộ GD-ĐT mong muốn tiếp tục nhận được các góp ý tập trung, đặc biệt là các quy định có tác động trực tiếp đến hoạt động của cơ sở giáo dục đại học.

"Quy định về đặt tên, đổi tên cơ sở giáo dục đại học được chú trọng nhằm bảo đảm tính minh bạch, thống nhất trong toàn hệ thống", bà Mai Thị Anh nhấn mạnh.

Góp ý tại tọa đàm, PGS-TS Thái Bá Cần, Hiệu trưởng Trường ĐH Gia Định cho biết, cần làm rõ định hướng phát triển hệ thống giáo dục đại học trong dài hạn, xác định rõ mô hình đại học nghiên cứu, đại học ứng dụng, đại học thực hành, thay vì yêu cầu một cơ sở vừa lớn, vừa mạnh, vừa toàn diện. Liên quan quy định về tên gọi cơ sở giáo dục đại học, các văn bản pháp luật nên quy định theo nguyên tắc chung, tránh nêu cụ thể các từ ngữ riêng lẻ.

Trong khi đó, PGS-TS Phạm Quốc Việt, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính Marketing TPHCM cho rằng: Thay vì quy định “tên tiếng Việt”, nên sử dụng khái niệm “tên gọi được sử dụng phổ biến trong tiếng Việt”, nhằm phù hợp với thực tiễn phát triển ngành nghề đào tạo và tránh máy móc trong đặt tên...

Kết luận tại tọa đàm, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc đề nghị các cơ sở giáo dục đại học nghiên cứu kỹ lưỡng và góp ý thận trọng đối với các quy định trong dự thảo nghị định, đặc biệt là những nội dung liên quan tên gọi cơ sở giáo dục đại học, nhằm tránh gây hiểu nhầm cho người học và xã hội về vị thế, đẳng cấp của nhà trường.

Bộ GD-ĐT ghi nhận các ý kiến góp ý tâm huyết, thẳng thắn từ các cơ sở giáo dục đại học. Ban soạn thảo sẽ tiếp thu, nghiên cứu để hoàn thiện dự thảo nghị định theo hướng rõ ràng, thống nhất, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các trường phát triển, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn mới.

