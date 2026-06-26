Chiều 26-6, tại Nhà thiếu nhi TPHCM (phường Xuân Hòa, TPHCM), Hội đồng Đội TPHCM phối hợp với khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ - Báo Tuổi Trẻ tổ chức tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tác văn học dành cho đội viên, thiếu nhi lần 9.

Chương trình tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tác văn học dành cho đội viên, thiếu nhi lần 9 nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thiếu nhi TPHCM (Kids Fest) lần thứ 4 năm 2026 với chủ đề “Vòng tay bè bạn”, diễn ra từ ngày 26 đến 28-6 tại Nhà thiếu nhi TPHCM.

Lấy hình ảnh khối Rubik nhiều màu sắc, Kids Fest năm 2026 được thiết kế thành 6 không gian trải nghiệm, tượng trưng cho những mảnh ghép phong phú trong hành trình lớn lên của thiếu nhi: Khơi nguồn sáng tạo - Vững bước tương lai; Trái Đất màu xanh - tương lai bền vững; Lan tỏa tri thức - Nuôi dưỡng tâm hồn; Rèn luyện thể chất - Vươn cao tầm vóc; Tỏa sáng tài năng - Kết nối văn hóa và Mở rộng vòng tay - Kết nối bè bạn.

Khách mời thực hiện nghi thức khai mạc Lễ hội Thiếu nhi TPHCM lần 4 năm 2026. Ảnh: HỒ SƠN

Ngay sau lễ khai mạc Kids Fest, Ban tổ chức đã tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tác văn học dành cho đội viên, thiếu nhi lần 9. Hội thi dành cho thiếu nhi đang học tập và sinh hoạt tại TPHCM, các Liên đội trường học, Nhà thiếu nhi, Trung tâm văn hóa - thể thao phường, xã, đặc khu với 2 bảng: A (Tiểu học) và B (THCS).

Ban tổ chức trao giải nhất cho các thí sinh đoạt giải nhất. Ảnh: HỒ SƠN

Với chủ đề “Bay vào tương lai”, hội thi nhận được hơn 13.000 tác phẩm dự thi từ thiếu nhi TPHCM (gồm cả khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) và nhiều tỉnh, thành khác.

Trao giải nhì cho các thí sinh. Ảnh: HỒ SƠN

Theo đồng chí Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố, điều đáng quý nhất không chỉ nằm ở số lượng tác phẩm, mà còn ở khát vọng trong trẻo của các em về một môi trường sống trong tương lai văn minh, hiện đại, nghĩa tình; về những ngôi trường mơ ước, hành tinh xanh, người bạn robot, thành phố thông minh và những điều tốt đẹp đóng góp cho cộng đồng.

Đồng chí Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố, phát biểu tại chương trình. Ảnh: HỒ SƠN

Kết quả chung cuộc, Ban tổ chức trao giải cho 22 tác phẩm của Bảng A và 22 tác phẩm thuộc Bảng B. Ban tổ chức cũng trao 10 giải tiềm năng cho thí sinh của hai bảng. Giải tập thể dành cho đơn vị tham gia tích cực, bài viết có chất lượng và có nhiều thí sinh tham gia nhất được trao cho Liên đội TH Phan Chu Trinh (phường Phú Thạnh, TPHCM) và Liên đội THCS Tân Tạo (phường Bình Tân, TPHCM).

HỒ SƠN