Trao học bổng Nguyễn Văn Hưởng tặng sinh viên y khoa xuất sắc

Đại diện Ban Biên tập Báo SGGP và lãnh đạo Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch trao học bổng đến các bạn sinh viên

Đây là học bổng do ông Đỗ Đoàn Tấn, con trai Anh hùng Lao động, Thầy thuốc nhân dân (AHLĐ, TTND) Đoàn Thúy Ba (nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế) thực hiện theo di nguyện của mẹ. Thông qua Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng của Báo SGGP, gia đình mong muốn khích lệ, động viên tinh thần học tập của các sinh viên y khoa có thành tích học tập xuất sắc nhất của Trường Đại học Y Dược TPHCM và Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (mỗi suất trị giá từ 20 đến 50 triệu đồng).

Năm nay, 4 sinh viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch là: Nguyễn Phương Quỳnh Như, lớp Y2023D (nhận học bổng trị giá 50 triệu đồng), Huỳnh Thị Thu Thảo, lớp CNĐD 2022 (nhận học bổng trị giá 30 triệu đồng), Nguyễn Huy Hoàng, lớp RHM 2020 và Nguyễn Minh Hiệp, lớp RHM 2020 (mỗi sinh viên nhận học bổng trị giá 10 triệu đồng). 3 sinh viên của Trường Đại học Y Dược TPHCM gồm: Nguyễn Dĩ Khan, lớp Y2024 (nhận học bổng trị giá 50 triệu đồng), Trần Ngọc Minh, lớp Y2023 (nhận học bổng trị giá 30 triệu đồng) và Nguyễn Thị Như Ngân, lớp YHDP 2019 (nhận học bổng trị giá 20 triệu đồng).

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Ngọc Anh, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP cảm ơn gia đình AHLĐ, TTND, bác sĩ Đoàn Thúy Ba đã đồng hành với Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng của Báo, cảm ơn lãnh đạo Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch phối hợp Trường Đại học Y Dược TPHCM đã tổ chức buổi lễ ý nghĩa. Nhà báo Nguyễn Ngọc Anh chia sẻ, từ nguyện vọng và sự ủng hộ ban đầu của cố bác sĩ, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Văn Hưởng, 27 năm qua, Báo SGGP và Hội đồng quản lý quỹ đã dành nhiều tình cảm, tâm huyết, thời gian và nỗ lực từng ngày thực hiện tâm nguyện của bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng - người thầy thuốc mẫu mực của ngành y tế - với mong mỏi quỹ luôn có khả năng sẵn sàng giúp đỡ, để các bạn sinh viên xuất sắc có ý chí, quyết tâm vượt khó không bị bỏ quên dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đến nay, quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng đã lan tỏa mạnh mẽ, hỗ trợ hơn 2.000 lượt sinh viên, bác sĩ, nữ hộ sinh thôn bản, tổng trị giá trên 13 tỷ đồng, nâng đỡ hàng ngàn bác sĩ thực hiện được ước mơ khoác áo blouse trắng chữa bệnh cứu người. Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Nguyễn Ngọc Anh hy vọng, thiện chí, tấm lòng ủng hộ của gia đình AHLĐ, TTND Đoàn Thúy Ba - đại diện là Công ty TNHH Trinity Việt Nam - sẽ là động lực tiếp thêm sức mạnh để các bạn sinh viên nỗ lực học tập, phấn đấu trở thành bác sĩ giỏi, tận tâm, cống hiến cho ngành y tế trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân; khi trưởng thành, mong các bạn tiếp tục đồng hành, góp sức cùng Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng để trợ giúp, động viên các lớp đàn em sau này.

VIỆT NGA