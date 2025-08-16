Phường Hạnh Thông (TPHCM) tận dụng lợi thế kết nối sân bay để bứt phá

Phường Hạnh Thông có hệ thống giao thông kết nối trực tiếp với Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, là điều kiện quan trọng để phát triển các dịch vụ mũi nhọn, đồng hành cùng TPHCM trên hành trình xây dựng siêu đô thị.

Ngày 16-8, Đảng bộ phường Hạnh Thông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM dự và phát biểu chỉ đạo.

Đại hội đại biểu phường Hạnh Thông

Bước vào nhiệm kỳ mới, phường Hạnh Thông tiếp tục xác định những nhiệm vụ trọng tâm: phát triển kinh tế bền vững theo hướng thương mại - dịch vụ; huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực; xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại gắn với giảm ô nhiễm môi trường; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phường đặt ra các công trình trọng điểm gồm xây dựng "tuyến đường số" (đường Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị); công trình sửa chữa cải tạo trường tiểu học, mầm non, mở rộng nâng cấp hẻm, hệ thống thoát nước…

Đại biểu tham dự đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường đánh giá nhiệm kỳ vừa qua dù gặp nhiều khó khăn nhưng địa phương đã nỗ lực khắc phục, vượt qua thách thức và để lại nhiều dấu ấn nổi bật.

Theo đồng chí, phường Hạnh Thông có nhiều lợi thế để bứt phá: vị trí địa lý thuận lợi, hệ thống giao thông kết nối trực tiếp với Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, cùng thế mạnh về giáo dục, y tế với nhiều trường học và bệnh viện lớn. Đây sẽ là điều kiện quan trọng để phát triển các dịch vụ mũi nhọn, đồng hành cùng TPHCM trên hành trình xây dựng siêu đô thị.

Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, phường cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mới; phát huy hiệu quả mô hình chính quyền đô thị hai cấp, chăm lo thiết thực đời sống nhân dân. Song song đó, cần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với văn hóa địa phương, quản lý chặt chẽ khu vực giáp ranh sân bay, không để phát sinh điểm nóng.

Phường cũng cần ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động của chính quyền, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân; đồng thời phát triển Hạnh Thông thành phường xanh - văn minh - hiện đại, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của thành phố.

Tại Đại hội, Đảng bộ phường Hạnh Thông đã phát động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ, quyên góp hơn 400 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường chúc mừng BCH Đảng bộ phường Hạnh Thông

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hạnh Thông nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 đồng chí. Đồng chí Huỳnh Văn Hồng Ngọc giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường. Đồng chí Phạm Thị Thanh Nhàn giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

CẨM NƯƠNG