Trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc NXB Tổng hợp TPHCM

Ngày 28-1, Ban Thường vụ Thành uỷ TPHCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Nhà xuất bản (NXB) Tổng hợp TPHCM.

Đồng chí Dương Anh Đức, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TPHCM trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Văn Tiện. ẢNH QUANG HUY

Dự buổi lễ có các đồng chí: Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TPHCM; Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TPHCM; Nguyễn Thành Lợi, Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Tổng hợp TPHCM.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TPHCM, NXB Tổng hợp TPHCM chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Tiện. Ảnh: QUANG HUY

Tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức Thành uỷ TPHCM công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành uỷ TPHCM bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Tiện, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Bà Rịa - Vũng Tàu giữ chức Phó Giám đốc NXB Tổng hợp TPHCM.

Đánh giá cao quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Văn Tiện, đồng chí Dương Anh Đức mong muốn, trên cương vị công tác mới, đồng chí tiếp tục phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm, cùng Ban Giám đốc NXB Tổng hợp TPHCM hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ban Giám đốc NXB Tổng hợp TPHCM chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Tiện. Ảnh: QUANG HUY

Đồng chí Nguyễn Văn Tiện sinh năm 1980 tại Ninh Bình, trình độ: Cử nhân Báo chí, Cao cấp lý luận chính trị.

Với nhân sự mới được bổ nhiệm, Ban giám đốc NXB Tổng hợp TPHCM hiện nay gồm 1 giám đốc và 3 phó giám đốc.

QUANG HUY