Tri ân các thế hệ nhà giáo vì sự cống hiến to lớn, thầm lặng, nhưng vô cùng cao quý

Theo Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn, kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 năm nay có nhiều nét đặc biệt, chưa bao giờ ngành GD-ĐT có được vị thế, được trao truyền sứ mệnh và được quan tâm chăm lo như hiện nay.

Ngày 17-11, tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - một trong những trường đại học sư phạm đầu ngành, trọng điểm quốc gia, nơi đã đào tạo hàng vạn giáo viên, chuyên gia giáo dục, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp giáo dục nước nhà, Bộ GD-ĐT tổ chức lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VIII. Tới dự có Chủ tịch nước Lương Cường.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, trong những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước đã trở thành hoạt động thiết thực, thường xuyên trong toàn ngành. Có những phong trào thi đua đã xuyên suốt quá trình phát triển của ngành, đó là thi đua “Dạy tốt, học tốt”; thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”.

Đặc biệt là phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”, một chiến lược quan trọng của Chính phủ và ngành giáo dục, được Thủ tướng Chính phủ phát động.

Phong trào này không chỉ là một đợt thi đua mà còn là sự nâng cấp về mặt nhận thức và hành động đối với công cuộc xây dựng xã hội học tập, vốn đã được triển khai qua nhiều giai đoạn trước đó (từ năm 2005). Qua đó, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến của ngành đã được tôn vinh, khen thưởng.

Bộ trưởng nhấn mạnh, kết quả nổi bật trong 5 năm qua của ngành giáo dục, cả bậc phổ thông, đại học, thành tích ở các kỳ thi Olympic quốc tế cũng như giáo dục đại học đã có những bước phát triển. Nhiều trường đại học đã có mặt trong các nhóm xếp hạng có uy tín trên thế giới. Một số trường và ngành đào tạo có mặt trong top 150 châu Á; đã có nhiều chương trình đào tạo mới, lĩnh vực mới, đặc biệt về công nghệ kỹ thuật mũi nhọn mới được triển khai…

5 năm qua, nhiều gương điển hình tiên tiến ngành giáo dục là các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, được công nhận thông qua các phong trào thi đua yêu nước. Đây là những tấm gương "người tốt, việc tốt" trong công tác quản lý, giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, có tác động tích cực, lan tỏa trong cộng đồng và xã hội.

Bộ trưởng nhận định, kỷ niệm ngày 20-11 năm nay có nhiều nét đặc biệt, chưa bao giờ ngành GD-ĐT có được vị thế, được trao truyền sứ mệnh và được quan tâm chăm lo như hiện nay. GD-ĐT được xác định là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc. Nhà giáo được coi là động lực để phát triển giáo dục, là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục. Nhiều chính sách mới đã được Đảng và Nhà nước ban hành để phát triển đội ngũ nhà giáo. Đó là niềm vui to lớn, là sự động viên khích lệ những người làm công tác giáo dục. Đặc biệt, năm nay, lần đầu tiên nghề dạy học được thể chế hóa bằng luật Nhà giáo.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường gửi tới các thế hệ nhà giáo, cán bộ, nhân viên ngành giáo dục trên khắp mọi miền Tổ quốc và hơn 300 điển hình tiên tiến lời thăm hỏi thân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chủ tịch nước gửi lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ nhà giáo vì sự cống hiến to lớn, thầm lặng, nhưng vô cùng cao quý cho sự nghiệp “gieo chữ, trồng người” của dân tộc.

Khẳng định giáo dục luôn đồng hành cùng nhân dân, dân tộc và lịch sử đất nước, Chủ tịch nước nêu rõ, Đảng, Nhà nước đã và luôn đồng hành cùng các bậc cha mẹ, tạo điều kiện tốt nhất để các cháu học sinh, sinh viên, những người đang nối tiếp và phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, vì Việt Nam hùng cường và nhân văn trong tương lai.

Chủ tịch nước cho rằng, chúng ta tự hào về những thành tựu rất to lớn của giáo dục Việt Nam đã đạt được, nhưng cũng phải thẳng thắn, nhìn nhận đúng những khó khăn, hạn chế để tiếp tục vươn lên mạnh mẽ hơn. Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục là yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước, đòi hỏi sự kiên trì và quyết tâm “Vì sự nghiệp trăm năm trồng người”.

Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, Chủ tịch nước đề nghị ngành giáo dục tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, tập trung triển khai tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới...

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã phát động phong trào thi đua toàn ngành giáo dục thi đua đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng GD-ĐT, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước giai đoạn 2025-2030, nhằm thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về GD-ĐT...

