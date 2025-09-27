Triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thủ Đức đến 3.000 cán bộ, đảng viên

Chính trị

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu hội trường Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM và được trực tuyến đến 6 điểm cầu trên địa bàn phường.

Ngày 27-9, Đảng ủy phường Thủ Đức (TPHCM) tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế quý 3-2025 đến 3.000 cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ phường.

Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, TS Vũ Trung Kiên, Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực II, thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế thời gian gần đây. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thảo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thủ Đức nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị được triển khai đến 3.000 cán bộ, đảng viên trên toàn địa bàn phường

Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết cho biết, hội nghị nhằm giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên phường Thủ Đức nắm bắt kịp thời Nghị quyết Đại đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030, góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng và định hướng dư luận xã hội trước những diễn biến của tình hình trong nước và quốc tế.

Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, lan tỏa những thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc; góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ chính trị tại phường. Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, thống nhất hành động, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của người đảng viên.

Các đại biểu nghe thông tin thời sự quý 3-2025

Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên nghiêm túc tiếp thu những nội dung quan trọng của Nghị quyết cũng như kịp thời nắm tình hình thời sự, từ đó vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đảng bộ phường đã đề ra.

PHƯƠNG UYÊN

