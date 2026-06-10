Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng quy mô hơn 600 tỷ đồng

Ngày 10-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng có liên quan đến đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền hơn 600 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện một đường dây đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô đặc biệt lớn.

Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng tạo lập, sử dụng tài khoản ẩn danh để trao đổi, liên lạc thông qua các nền tảng mạng xã hội có độ bảo mật cao như Telegram, Zalo, Facebook; đồng thời thường xuyên thay đổi phương thức liên lạc, sử dụng sim điện thoại không chính chủ, tài khoản ngân hàng trung gian…. nhằm đối phó với sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện nhằm đấu tranh, triệt xóa đường dây đánh bạc này.

Ngày 30-5, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ trì, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và Công an các đơn vị, địa phương chia thành nhiều tổ công tác triệu tập, đấu tranh với đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Trần Ngọc Hoàng (sinh năm 1990, trú tại phường Bình Hưng Hòa, TPHCM) cùng các đối tượng khác có liên quan.

Đối tượng Trần Ngọc Hoàng

Qua đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trần Ngọc Hoàng sử dụng tài khoản cá độ bóng đá cấp Super (siêu đại lý) đăng nhập trên website agbong88.com.

Từ tài khoản này, Hoàng sử dụng các thiết bị điện tử và công nghệ thông tin để tạo lập, quản lý và phân quyền nhiều tài khoản cấp dưới, hình thành hệ thống tổ chức đánh bạc nhiều tầng, gồm 9 tài khoản Master (đại lý tổng), 9 tài khoản Agent (đại lý trung gian) và 104 tài khoản Member (người chơi trực tiếp). Thông qua mô hình phân cấp chặt chẽ, các đối tượng đã lôi kéo nhiều người tham gia cá độ bóng đá trực tuyến trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tính từ đầu năm 2026 đến thời điểm bị triệt phá, tổng số tiền giao dịch đánh bạc qua hệ thống do các đối tượng vận hành lên đến hơn 600 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ.

NGUYỄN TRANG