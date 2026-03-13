Triệt xóa đường dây mua bán ma túy, thu giữ 18.000 viên ma túy tổng hợp

Cơ quan chức năng bắt giữ Trương Minh Tú. Ảnh: Công an Nghệ An

Từ cuối tháng 2-2026, qua nắm tình hình, Công an xã Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ ngoài tỉnh về Nghệ An tiêu thụ. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Công an xã Diễn Châu phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành xác minh, điều tra làm rõ.

Qua xác minh, lực lượng chức năng nhận định, sáng 6-3, Trương Minh Tú (sinh năm 1999, trú xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An) sẽ mua ma túy về bán kiếm lời.

Vào lúc 17 giờ cùng ngày, tại nút giao cao tốc với quốc lộ 7A (thuộc địa bàn xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an xã Diễn Châu đồng chủ trì, phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang Trương Minh Tú về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý, thu giữ 18.000 viên ma túy tổng hợp, 1 điện thoại di động.

Tang vật ma túy bị Công an thu giữ. Ảnh: Công an Nghệ An

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Thái Bá Hậu (sinh năm 1995, trú xã Diễn Châu) và Trần Anh Tuấn (sinh năm 1992, trú xã Minh Hợp, tỉnh Nghệ An) về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, thu giữ 2 điện thoại di động.

Tại cơ quan công an, 3 đối tượng khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật

DƯƠNG QUANG