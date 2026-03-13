Nhiều cựu cán bộ Tổng Công ty Xi măng Việt Nam kháng cáo

Bị cấp tòa sơ thẩm tuyên phạt 13 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, cựu Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) Lê Văn Chung kháng cáo.

Chiều 13-3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của bị cáo Lê Văn Chung và một số bị cáo khác xin kháng cáo một phần bản án sơ thẩm.

Trong đơn kháng cáo, bị cáo Lê Văn Chung đề nghị cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, đồng thời đánh giá lại cách xác định thiệt hại của vụ án, đặc biệt là số tiền được cho là thất thoát, lãng phí.

Theo bản án sơ thẩm trước đó, trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng dự án “Trung tâm Điều hành và giao dịch VICEM” tại Khu đô thị mới Cầu Giấy (Hà Nội), bị cáo Lê Văn Chung cùng các đồng phạm đã có sai phạm khi cố ý làm sai lệch một số chỉ tiêu tài chính, tính toán không chính xác hiệu quả kinh tế của dự án để lập và phê duyệt tổng mức đầu tư cao hơn mức đã được chứng nhận đầu tư.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Các bị cáo trong vụ án cũng bị cáo buộc không thực hiện nghiêm Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 26-12-2011 của Chính phủ, lập dự án đầu tư không đúng với thực tế, dẫn đến công trình thi công dở dang và không thể tiếp tục triển khai do không bảo đảm hiệu quả. Những hành vi của các bị cáo dẫn đến dự án trên được khởi công từ năm 2011, đến năm 2015, công trình mới hoàn thành phần thô và cất nóc, nhưng sau đó dừng thi công.

Trong bản án sơ thẩm, bị cáo Lê Văn Chung bị cáo buộc biết việc thẩm định dự án của các đơn vị chức năng chỉ mang tính “hình thức”, không chỉ đạo thực hiện thẩm định đúng quy định nhưng vẫn trực tiếp ký quyết định phê duyệt tổng mức đầu tư cao hơn mức đã được chứng nhận.

Hành vi của bị cáo Lê Văn Chung dẫn đến dự án được đầu tư 1.245 tỷ đồng, nhưng đến nay vẫn không thể khai thác, sử dụng, gây thất thoát, lãng phí cho Nhà nước hơn 381,6 tỷ đồng. Từ đó, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Văn Chung 13 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Cũng liên quan vụ án, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng Giám đốc VICEM) kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, đề nghị cấp phúc thẩm đánh giá lại bản chất hành vi và mức độ phạm tội, đồng thời xem xét giảm nhẹ hình phạt và trách nhiệm bồi thường. Tại bản án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh bị tuyên 15 năm tù về các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Hoàng Ngọc Hiếu (cựu Trưởng phòng Thẩm định dự án VICEM) kháng cáo, cho rằng vụ việc xảy ra từ tháng 9-2010 đến hết năm 2015. Nhưng từ tháng 2-2012, bị cáo đã chuyển công tác, nên đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét để tránh thiệt thòi cho mình.

Cùng nộp đơn kháng cáo, bị cáo Đoàn Thị Mai Lan (cựu Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế dự toán, Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam) đề nghị cấp phúc thẩm xem xét phần tội danh và hình phạt của bản án sơ thẩm, đồng thời xin giảm số tiền phải bồi thường, khắc phục hậu quả.

Một số bị cáo là cựu Hội đồng thành viên VICEM, cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án VICEM…, cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo và giảm trách nhiệm bồi thường…

Phiên tòa phúc thẩm chưa được cơ quan chức năng ấn định ngày xét xử.

ĐỖ TRUNG