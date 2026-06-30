Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quản trị Công nghệ Bình Dương: Đồng hành học sinh vững bước từ lớp 10

Lựa chọn môi trường học tập sau THCS là bước khởi đầu quan trọng đối với mỗi học sinh. Ở giai đoạn này, các em không chỉ cần tiếp tục chương trình văn hóa THPT, mà còn cần được định hướng kỹ năng, nghề nghiệp và phát triển năng lực phù hợp với tương lai. Với định hướng giáo dục toàn diện, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quản trị Công nghệ Bình Dương xây dựng môi trường học tập hiện đại, linh hoạt, đồng hành cùng học sinh từ lớp 10.

Trụ sở chính – Trung tâm GDTX Quản trị Công nghệ Bình Dương

Chương trình học linh hoạt

Năm học 2026-2027, Trung tâm tuyển sinh 20 lớp 10 với tổng chỉ tiêu 900 học sinh. Học sinh được học chương trình văn hóa theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời học 2 buổi/ngày nhằm củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng phát triển cá nhân.

Điểm nổi bật của chương trình là sự linh hoạt trong tổ chức dạy học. Trung tâm xây dựng các tổ hợp môn thuộc nhóm khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, giúp học sinh lựa chọn hướng học phù hợp với năng lực, sở trường và mục tiêu nghề nghiệp. Việc định hướng từ sớm giúp các em chủ động hơn ở các bậc học tiếp theo.

Phụ huynh và học sinh được tư vấn trực tiếp về chương trình học, định hướng nghề nghiệp và thủ tục tuyển sinh tại Trung tâm

Trung tâm tăng cường nhiều nội dung thiết thực như kỹ năng sống, STEM, ngoại ngữ, tin học, năng lực số, lập trình Python, Robotics và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. Các câu lạc bộ thể thao, văn nghệ, bơi lội, ngoại khóa cũng được duy trì, giúp học sinh phát triển tri thức, thể chất và kỹ năng mềm.

Đặc biệt, định hướng nghề nghiệp được lồng ghép trong suốt quá trình học. Học sinh được tư vấn lộ trình phù hợp, có thể tiếp tục học văn hóa THPT hoặc lựa chọn hệ 9+ Cao đẳng hoặc học lên bậc học cao hơn theo năng lực và nguyện vọng. Cách tiếp cận này giúp các em nhận diện thế mạnh, từ đó xây dựng kế hoạch học tập.

Môi trường học tập hiện đại

Song hành với đổi mới chương trình đào tạo, Trung tâm quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập và sinh hoạt. Toàn bộ phòng học được trang bị máy lạnh; hệ thống thang máy, phòng tin học, không gian sinh hoạt và thực hành được bố trí nhằm phục vụ tốt hơn cho việc học tập hằng ngày.

Đối với học sinh ở xa hoặc phụ huynh có nhu cầu gửi con học tập trong môi trường quản lý chặt chẽ, Trung tâm tổ chức linh hoạt các hình thức ngoại trú, bán trú và nội trú. Nhà trường bố trí xe đưa đón theo tuyến phù hợp tại khu vực Bình Dương, giúp phụ huynh thuận tiện hơn, đồng thời tạo điều kiện để học sinh yên tâm đến lớp. Hệ thống căn tin bảo đảm vệ sinh và dinh dưỡng cũng hỗ trợ tốt cho sinh hoạt của học sinh.

Sĩ số lớp 40 học sinh, tạo môi trường học tập nghiêm túc, thân thiện và hiệu quả

Một trong những điểm được phụ huynh quan tâm là mô hình quản lý đồng hành giữa giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên quản nhiệm. Quá trình học tập, rèn luyện, sinh hoạt của từng học sinh được theo dõi thường xuyên; thông tin được kết nối kịp thời với phụ huynh để cùng phối hợp giáo dục. Cách làm này giúp nhà trường hỗ trợ các em về nề nếp, thái độ học tập và sự trưởng thành.

Không chỉ chú trọng kết quả học tập, Trung tâm còn xây dựng môi trường giáo dục kỷ luật, gần gũi và thân thiện. Học sinh được khuyến khích phát huy năng lực cá nhân, rèn tính tự lập, tinh thần trách nhiệm và khả năng hợp tác. Đây là nền tảng giúp các em tự tin hơn khi bước vào bậc học cao hơn hoặc tham gia thị trường lao động.

Với chương trình học linh hoạt, cơ sở vật chất hiện đại và định hướng nghề nghiệp rõ ràng, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quản trị Công nghệ Bình Dương đang trở thành lựa chọn đáng cân nhắc của nhiều phụ huynh và học sinh trong mùa tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, góp phần mở ra hành trình học tập phù hợp, an toàn và bền vững cho mỗi em.

THÔNG TIN NHẬN HỒ SƠ Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 12-6 đến 31-7-2026 hoặc khi đủ chỉ tiêu. Hồ sơ cơ bản: Phiếu đăng ký; bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc hoàn thành THCS; học bạ; giấy khai sinh; căn cước công dân; 1 bộ hồ sơ gốc THCS. Địa điểm nộp hồ sơ và nhập học: Số 218 đường Trương Định, phường Phú Lợi, TPHCM, khu vực Bình Dương. Liên hệ: Hotline: 0274.2466199; Zalo: 0986.588709 Website: gdtxqtcnbd.edu.vn.

VĂN SƠN