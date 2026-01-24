Trường Đại học Văn Hiến tổ chức hội thảo “Bản sắc âm nhạc Việt trong kỷ nguyên AI”

Trước sự tác động ngày càng sâu rộng của trí tuệ nhân tạo (AI) đến lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật, Trường Đại học Văn Hiến tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Bản sắc âm nhạc Việt trong kỷ nguyên AI”, thu hút hơn 300 học giả, nghệ sĩ và chuyên gia công nghệ từ nhiều trường đại học, học viện, viện nghiên cứu và tổ chức chuyên môn trên cả nước.

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh AI đang tác động đến sáng tác, sản xuất và biểu diễn, đặt ra thách thức lớn về tính nguyên bản và bản sắc văn hóa. Trường Đại học Văn Hiến tổ chức hội thảo nhằm kết nối tri thức liên ngành và đề xuất giải pháp giữ gìn “hồn cốt” âm nhạc Việt trong thời đại số.

Hội thảo thu hút hơn 300 đại biểu đến từ các cơ sở đào tạo, tổ chức chuyên môn uy tín cùng nhiều đơn vị đào tạo và sáng tác âm nhạc trên cả nước như: Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Trà Vinh, Nhạc viện TPHCM, Học viện Âm nhạc Huế, Hội Điện ảnh TPHCM, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Đại học Sân khấu – Điện ảnh TPHCM, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, trường Đại học Sư phạm TPHCM, trường Đại học Sài Gòn, trường Đại học Cửu Long, trường Đại học Văn Lang, trường Đại học Khánh Hòa, trường Cao đẳng Kon Tum, trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk, Trung tâm đào tạo âm nhạc Trung Kiên, trường Trung cấp Mai Linh, SION Studio, THCS Nguyễn Trãi và giảng viên, sinh viên Trường Đại học Văn Hiến.

Ban tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng đông đảo từ các học giả và đã tuyển chọn 32 tham luận tiêu biểu mang đến nhiều góc nhìn mới về bản sắc nghệ thuật, tập trung vào các chủ đề: đổi mới phương thức sáng tác và biểu diễn với AI; ứng dụng AI trong bảo tồn và lan tỏa di sản; vấn đề bản quyền, đạo đức và nguy cơ đồng hóa thẩm mỹ; đào tạo nguồn nhân lực âm nhạc thích ứng với chuyển đổi số.

Một số đề tài nổi bật được chọn để trình bày tại hội thảo bao gồm:

- Gìn giữ và phát huy âm nhạc di sản truyền thống trong bối cảnh hiện nay nhìn từ góc độ đơn vị đào tạo nghệ thuật tại khu vực miền Trung Tây Nguyên. Tác giả: TS. Hà Mai Hương, Giám đốc Học viện Âm nhạc Huế.

- Vận dụng chất liệu văn hóa truyền thống trong sản phẩm âm nhạc hướng đến sản phẩm công nghệ văn hóa mang bản sắc Thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Liêm, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM.

- Từ lo ngại đến kiến tạo: Xây dựng AI mang bản sắc Việt trong âm nhạc điện ảnh. Tác giả: ThS. NSƯT Ngô Phạm Hạnh Thúy, Ủy viên BCH Hội Điện ảnh TPHCM.

- Âm sắc giọng hát cá nhân trong kỷ nguyên AI - Định hướng đào tạo thanh nhạc từ góc độ bản sắc nghệ sĩ. Tác giả: ThS. Huỳnh Hoàng Cư, Trưởng khoa, khoa Nghệ thuật, trường Đại học Văn Hiến.

- AI và nguy cơ đồng hóa thẩm mỹ trong sáng tác nhạc Việt đương đại. Tác giả: ThS. NS Nông Xuân Hiểu, Giảng viên khoa Nghệ thuật, trường Đại học Văn Hiến.

Phát biểu tại hội thảo, PGS. TS Nguyễn Thị Thu Trang, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Hiến nhấn mạnh:“Trí tuệ nhân tạo đang mở ra nhiều cơ hội mới cho lĩnh vực sáng tạo, trong đó có âm nhạc. Tuy nhiên, điều quan trọng là cách chúng ta tiếp cận và ứng dụng công nghệ một cách có chọn lọc, nhân văn và có trách nhiệm, để công nghệ trở thành công cụ hỗ trợ con người sáng tạo, chứ không làm phai nhạt bản sắc văn hóa. Hội thảo “Bản sắc âm nhạc Việt trong kỷ nguyên AI” là diễn đàn học thuật nhằm kết nối tri thức, khơi gợi đối thoại đa chiều và góp phần định hướng cho sự phát triển bền vững của âm nhạc Việt Nam trong thời đại số.”

Hội thảo không chỉ dừng lại ở thảo luận học thuật mà còn mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các cơ sở đào tạo và đơn vị nghệ thuật, khẳng định vị thế của Trường Đại học Văn Hiến trong trong nghiên cứu - đào tạo âm nhạc.

Trải qua gần 30 năm phát triển, Trường Đại học Văn Hiến định vị là trường đại học đa ngành theo định hướng ứng dụng, đề cao triết lý "Thành Nhân trước thành Danh". Khoa Nghệ thuật là một trong những đơn vị đào tạo mũi nhọn, với đội ngũ giảng viên là các NSND, NSƯT và chuyên gia đầu ngành, tiên phong kết hợp giữa tinh hoa nghệ thuật truyền thống và công nghệ hiện đại để đào tạo thế hệ nghệ sĩ trẻ tài năng, bản lĩnh.

