Cựu du học sinh Việt – Đức góp sức phát triển bền vững trong kỷ nguyên số

Ngày 15-11, tại Trường Đại học Việt Đức (TPHCM) đã diễn ra Hội thảo “Hành trình 50 năm cựu sinh viên Việt Nam - Đức: Từ tiên phong đến phát triển bền vững trong kỷ nguyên số”.

Hội thảo có sự tham dự của gần 80 đại biểu là các cựu sinh viên Việt Nam của Cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD), cựu sinh viên Đức... đến từ nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, mong muốn đóng góp cho sự phát triển hợp tác Việt - Đức.

Tại hội thảo, ban tổ chức giới thiệu và ra mắt mạng lưới kết nối cựu du học sinh Việt – Đức (VADA), tập hợp các thành viên từng học tập, nghiên cứu tại Đức và mong muốn đóng góp cho mối quan hệ Việt Nam – Đức.

Hội thảo quy tụ nhiều diễn giả là cựu lưu học sinh đang làm việc tại các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp cùng chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp trong các lĩnh vực liên quan đến hợp tác giáo dục, chuyển đổi số, phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức.

Hội thảo là dịp thể hiện sự đóng góp quan trọng của cộng đồng lưu học sinh Việt Nam tại Đức, góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác, tình hữu nghị giữa 2 nước.

