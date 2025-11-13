Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cùng chuyên gia quốc tế bàn về giáo dục trong kỷ nguyên số

Ngày 11-11-2025, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã tổ chức workshop Quốc tế “The Impact of Artificial Intelligence on Trends in Higher Education". Sự kiện đã quy tụ nhiều chuyên gia hàng đầu đến từ Pháp, Úc và Ba Lan, nhằm chia sẻ và thảo luận về những xu hướng mới nhất của trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục đại học, nghiên cứu và công nghiệp.

Phát biểu khai mạc chương trình, PGS.TS. Nguyễn Lan Phương, Phó hiệu trưởng, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho rằng: “Workshop lần này đã tạo ra bức tranh tổng quát về cơ hội và thách thức của AI; những khung tiếp cận và kinh nghiệm quốc tế trong điều chỉnh chương trình đào tạo; các chiến lược nghiên cứu – giáo dục trong thời đại AI; và đặc biệt là những gợi ý rất cụ thể về kỹ năng, năng lực mà giảng viên, sinh viên cần có để không bị thay thế mà được “tăng cường” bởi AI”.

PGS.TS. Nguyễn Lan Phương, Phó hiệu trưởng, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

PGS. TS. Nguyễn Lan Phương cũng nhấn mạnh thêm việc tổ chức workshop là cơ hội để Trường ĐH Nguyễn Tất Thành củng cố định hướng phát triển thành trường đại học đổi mới sáng tạo; Rà soát, cập nhật chiến lược chuyển đổi số và phát triển các ngành AI, công nghệ thông tin, khoa học dữ liệu; Mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế trong lĩnh vực AI và giáo dục đại học, vì lợi ích chung của người học và của xã hội.

Chia sẻ trong đề dẫn mở đầu cho buổi workshop, GS.TSKH. Nguyễn Ngọc Thành, Chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật IEEE SMC về Trí tuệ Tập thể Tính toán kiêm thành viên Ủy ban Tin học của Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan, Đại học Khoa học và Công nghệ Wroclaw, Ba Lan, cho rằng, việc sử dụng công cụ AI trong giáo dục đại học và nhiều lĩnh vực nghiên cứu mang đến nhiều lợi ích tích cực. Trước hết, đối với các giảng viên, nhà nghiên cứu khoa học, AI có lợi ích to lớn trong việc giảng dạy, nghiên cứu. Ngoài ra, AI cũng góp phần mang lại những lợi ích cho sinh viên trong học tập. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích nhất định đó, AI cũng mang đến cho cả người dạy, người học, nhà nghiên cứu những ảnh hưởng tiêu cực. Việc tổ chức workshop hôm nay sẽ giúp trả lời các câu hỏi: Trí tuệ nhân tạo sẽ thay thể giảng viên học thuật như thế nào; sinh viên có thể sử dụng AI như thế nào; chương trình đào tạo cần thay đổi như sao để ngăn chặn tình trạng thất nghiệp của sinh viên trong tương lai; các vấn đề trên đang được thực hiện như thế nào trên toàn thế giới và dự đoán trong 10 năm tới tới sẽ là gì?

Tại workshop, 4 tham luận tiêu biểu được trình bày mang tới những góc nhìn độc đáo, giúp người nghe tiếp cận toàn diện hơn về ảnh hưởng của AI trong thời đại mới

Tham luận “AI Trends and Their Impact: Ensuring Educational Programs Stay Relevant” do GS. Gayo Diallo (Đại học Bordeaux, Pháp) trình bày, tập trung phân tích ba hướng phát triển chính của AI – stochastic, symbolic và generative AI. Diễn giả đã chỉ ra cách các công nghệ này đang định hình lại thị trường lao động toàn cầu và đặt ra yêu cầu cấp thiết cho giáo dục: làm sao để các chương trình đào tạo luôn phù hợp, đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển, nơi AI có thể mang lại tác động sâu sắc nhưng chậm hơn.

GS. Gayo Diallo (Đại học Bordeaux, Pháp)

Tham luận “Transforming Research and Shaping Education Strategies in the Age of AI” do GS. Michael Sheng (Đại học Macquarie, Úc) trình bày, nhấn mạnh tầm quan trọng của AI literacy trong giáo dục đại học. Bài tham luận giới thiệu các chương trình giảng dạy AI tại Macquarie University, đồng thời đề xuất chiến lược để các trường đại học chủ động thích ứng, bảo đảm sinh viên được trang bị kỹ năng cần thiết trong bối cảnh AI và các mô hình ngôn ngữ lớn đang bùng nổ.

GS. Michael Sheng (Đại học Macquarie, Úc)

Tham luận Teaching Computer Science at Polish Universities in the Context of AI Expansion” do GS. Andrzej Kucharski (Đại học Khoa học và Công nghệ Wroclaw, Ba Lan) đảm nhiệm, mang đến cái nhìn thực tiễn về việc tích hợp AI vào đào tạo ngành Khoa học máy tính tại các trường đại học Ba Lan. Bài tham luận đặt ra câu hỏi lớn: Làm thế nào để chuẩn bị sinh viên cho một thị trường lao động sẽ thay đổi nhanh chóng trong 4–5 năm tới? Đồng thời, diễn giả cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hướng dẫn sinh viên và giảng viên sử dụng AI đúng chuẩn mực đạo đức học thuật.

GS. Andrzej Kucharski (Đại học Khoa học và Công nghệ Wroclaw, Ba Lan)

Tham luận “Artificial Intelligence and its Impact on Education, Research, and Industry: What Does the Future Hold?” được trình bày bởi GS. Edward Palmer (Đại học Adelaide, Úc), tập trung bàn luận về tác động đa chiều của AI lên giáo dục, nghiên cứu và công nghiệp. Diễn giả chỉ ra rằng, AI không chỉ cá nhân hóa học tập và mở rộng tiếp cận tri thức, mà còn đặt ra thách thức về đạo đức, tính minh bạch và niềm tin trong đánh giá học thuật.

GS. Edward Palmer (Đại học Adelaide, Úc)

Có thể thấy rằng, điểm chung của các tham luận trên đều mang đến những giá trị thiết thực, khẳng định rằng AI đang trở thành động lực trung tâm thúc đẩy chuyển đổi giáo dục toàn cầu, AI không chỉ là công cụ mà còn là chất xúc tác mạnh mẽ đang tái định hình giáo dục đại học – từ chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy đến năng lực của người học điều này đòi hỏi các trường đại học phải chủ động đổi mới chương trình, nâng cao hiểu biết về AI và xây dựng chuẩn mực đạo đức vững chắc để tận dụng hiệu quả sức mạnh của công nghệ này.

Phát biểu tổng kết chương trình, PGS.TS. Trần Thị Hồng nhận định rằng buổi workshop đã mang tới thông điệp nổi bật, rõ ràng: Trí tuệ nhân tạo không thể thay thế con người mà trao quyền cho con người, miễn là giáo dục đóng vai trò dẫn dắt, định hướng và nuôi dưỡng sự sáng tạo cùng trách nhiệm đạo đức. Giáo dục đại học trong kỷ nguyên AI cần tái định nghĩa sứ mệnh của mình bằng cách: Thúc đẩy tư duy phản biện, sáng tạo và trí tuệ đạo đức; Khuyến khích nghiên cứu liên ngành và ứng dụng thực tiễn; Tăng cường hợp tác quốc tế nhằm xây dựng một hệ sinh thái học tập bền vững, lấy con người làm trung tâm.

Workshop quốc tế “The Impact of Artificial Intelligence (AI) on Trends in Higher Education – AIHE 2025” đã khép lại với nhiều góc nhìn sâu sắc. Thông qua chuỗi tham luận và thảo luận chuyên sâu, các diễn giả, nhà khoa học quốc tế đã cùng chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thích ứng, đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo trong bối cảnh toàn cầu hóa. Những trao đổi, thảo luận tại sự kiện không chỉ mở ra cơ hội hợp tác học thuật quốc tế, chia sẻ tri thức và kinh nghiệm, định hướng chiến lược phát triển giáo dục trong thời đại AI mà còn góp phần định hình tư duy đổi mới cho nền giáo dục Việt Nam đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước và cộng đồng khoa học toàn cầu.

Trong vai trò đơn vị tổ chức, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tiếp tục khẳng định vị thế của một cơ sở giáo dục đại học tiên phong trong đổi mới giáo dục, hội nhập và ứng dụng công nghệ vào giảng dạy, hướng tới mục tiêu xây dựng một môi trường học tập thông minh – sáng tạo – nhân văn. Sự thành công của sự kiện này không chỉ là minh chứng cho năng lực kết nối và tổ chức quốc tế của NTTU mà còn là bước tiến quan trọng trong hành trình nhà trường đồng hành cùng sự phát triển của tri thức toàn cầu.

