Giáng sinh 2025 tại Royal School: Nuôi dưỡng tài năng từ giáo dục trải nghiệm

Trong không khí rộn ràng của mùa lễ hội cuối năm, Royal School tổ chức thành công lễ hội Giáng sinh dành cho học sinh toàn trường, nổi bật với các màn nhạc kịch Giáng sinh do học sinh biểu diễn.

Hoạt động nghệ thuật đa dạng – Phát triển toàn diện năng lực học sinh

Trên sân khấu lễ hội, các em học sinh mang đến những câu chuyện Giáng sinh được tái hiện sinh động qua hình thức nhạc kịch kết hợp ca hát, diễn xuất và vũ đạo qua chuỗi kịch bản: “OLAF - Hành trình đi tìm Giáng sinh”, “Chú tuần lộc mũi đỏ Rudolph” và “Dưới cây thông cô đơn”. Mỗi tiết mục đều được nhà trường dàn dựng phù hợp với từng độ tuổi, qua đó thể hiện sự tự tin, sáng tạo và khả năng làm việc nhóm của học sinh.

Các em học sinh bậc Mầm non gây ấn tượng với nét diễn hồn nhiên

Học sinh Tiểu học và Trung học thể hiện kỹ năng biểu cảm, xử lý sân khấu chuyên nghiệp

Theo ThS. Ngô Thị Quỳnh Anh – Hiệu trưởng khối Mầm non, Celadon Campus chia sẻ: “Việc đưa nhạc kịch vào hoạt động lễ hội không chỉ tạo sân chơi nghệ thuật mà còn giúp học sinh phát triển kỹ năng giao tiếp, tư duy sáng tạo và sự tự tin trước đám đông. Đây là một phần trong định hướng giáo dục toàn diện mà Royal School triển khai nhằm kết hợp hài hòa giữa học tập và trải nghiệm.”

Trải nghiệm văn hóa – Nuôi dưỡng giá trị sống và tinh thần sẻ chia

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, lễ hội còn mang đến những trải nghiệm giàu tính giáo dục như trao đổi quà Giáng sinh, giao lưu giữa các khối lớp và đặc biệt là khoảnh khắc nhận quà từ ông già Noel.

Học sinh được nuôi dưỡng tinh thần sẻ chia, sự quan tâm và kết nối qua hoạt động trao đổi quà

Khoảnh khắc ông già Noel trao quà – trải nghiệm Giáng sinh ý nghĩa đối với học sinh

Thông qua các hoạt động tại mùa lễ hội Giáng sinh, Royal School tiếp tục khẳng định vai trò là môi trường giáo dục nơi mỗi học sinh đều có cơ hội khám phá và phát triển tài năng riêng, tự tin tỏa sáng trong hành trình trưởng thành.