Đổi mới ngành Dược trong kỷ nguyên số: Từ công nghệ, liên ngành đến phát triển bền vững

Ngày 12-12-2025, tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, đông đảo nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên và sinh viên đã tham dự Hội thảo Khoa học Quốc gia “Đổi mới ngành Dược trong kỷ nguyên số” với chủ đề: “Công nghệ – Liên ngành – Phát triển bền vững”

Hội thảo do Khoa Dược Trường ĐH Nguyễn Tất Thành phối hợp cùng Sở Khoa học Công nghệ TPHCM tổ chức với sự đồng hành của: Viện công nghệ tiên tiến – Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, Trường ĐH Bình Dương, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, Viện Công nghệ sinh học và thực phẩm – Đại học Cần Thơ, Trường ĐH Công nghệ TPHCM và Trường ĐH Tiền Giang.

Hội thảo nhận được hơn 100 bài tham luận và hơn 60 poster của gần 120 nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, sinh viên đến từ các viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các trường đại học có đào tạo ngành Dược.

Đông đảo nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp, giảng viên và sinh viên tham dự hội thảo

Theo GS.TS.NGƯT. Nguyễn Văn Thanh, hội thảo là dịp để các trường đại học, bệnh viện, nhà khoa học, doanh nghiệp và sinh viên cùng giao lưu, chia sẻ tri thức, cập nhật xu hướng mới, đồng thời mở rộng hợp tác trong và ngoài ngành. Từ đó, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững ngành Dược, thúc đẩy ứng dụng công nghệ tiên tiến, trí tuệ nhân tạo, liên ngành và chuẩn hóa các sản phẩm Dược, thực phẩm chức năng, dược mỹ phẩm, cũng như đổi mới đào tạo và quản lý y tế.

Với 1 phiên toàn thể và 4 tiểu ban, các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên, sinh viên đã có cái nhìn đa chiều về thực phẩm chức năng và dược mỹ phẩm, công nghệ hiện đại trong nghiên cứu và phát triển thuốc, nghiên cứu dược học ứng dụng và khảo sát thực tế, đặc biệt là công nghệ AI trong đào tạo.

Hơn 100 tham luận và hơn 60 poster của gần 120 nhà khoa học, chuyên gia gửi đến Hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đặc biệt nhấn mạnh vai trò ngày càng lớn của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực ngành Dược. Theo GS.TS Trần Ngọc Quyển, Viện trưởng Viện Công nghệ Tiên tiến, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam – ngành Dược cũng không nằm ngoài xu thế chuyển đổi số, khi công nghệ đang từng bước được ứng dụng vào nghiên cứu, đào tạo và cả hoạt động khám chữa bệnh. Ông cho biết, ở giai đoạn nghiên cứu, chuyển đổi số giúp nâng cao độ chính xác trong dự đoán tương tác phân tử, đánh giá hoạt tính của thuốc và rút ngắn thời gian phát triển các dược chất mới.

Trong thực tiễn khám chữa bệnh, việc xây dựng các cơ sở dữ liệu lớn đóng vai trò quan trọng, cho phép tổng hợp và phân tích những phương pháp điều trị hiệu quả nhất, đồng thời cảnh báo sớm các nguy cơ tương tác thuốc có thể xảy ra. “Chính những ứng dụng này sẽ tạo ra nền tảng dữ liệu toàn diện, góp phần tối ưu phác đồ điều trị, nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân và thúc đẩy sự phát triển hiện đại, bền vững của ngành Dược trong kỷ nguyên số”, GS.TS Trần Ngọc Quyển nhấn mạnh.

Các chuyên gia nhận định: chuyển đổi số chỉ phát huy hiệu quả khi được triển khai đồng bộ trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong đào tạo năng lực số tại các trường đại học. GS.TS Phạm Văn Tất, Viện trưởng Viện Đào tạo và Nghiên cứu Dược học, Trường ĐH Bình Dương, nhấn mạnh, để sinh viên tiếp cận tốt hơn với công nghệ số, chương trình đào tạo ngành Dược cần được cập nhật thêm các học phần liên quan, đồng thời tạo môi trường cho người học thực hành trực tiếp trên máy tính. Đây là nền tảng quan trọng để ứng dụng các kỹ thuật mới như trí tuệ nhân tạo trong bào chế thuốc hay thiết kế những sản phẩm dược hiện đại.

Tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, việc ứng dụng công nghệ số cũng được Khoa Dược thực hiện triển khai đồng bộ giảng viên và sinh viên. Theo TS. Nguyễn Thanh Nghĩa, Phó trưởng khoa thường trực khoa Dược, công nghệ số hay trí tuệ nhân tạo đã được ứng dụng trực tiếp trong việc thực hiện các quy trình giảng dạy, đánh giá và quản lý học tập, từ thiết kế bài giảng, mô phỏng thí nghiệm đến phân tích dữ liệu học tập của sinh viên. Nhờ các công cụ số hóa, giảng viên có thể rút ngắn thời gian xử lý công việc hành chính, nâng cao độ chính xác trong kiểm tra – đánh giá và tạo ra môi trường học tập linh hoạt, tương tác hơn.

Đặc biệt, tại tiểu ban 4 về Công nghệ AI trong đào tạo, các tham luận xoay quanh chủ đề ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong đào tạo ngành Dược đã mang đến nhiều góc nhìn thực tế. Nhiều báo cáo nhấn mạnh việc sử dụng AI trong hỗ trợ học tập, mô phỏng thực hành, thiết kế bài giảng và đánh giá năng lực người học, giúp sinh viên tiếp cận kiến thức một cách trực quan và chủ động hơn. Một số nghiên cứu tập trung vào khảo sát năng lực số, thái độ nghiên cứu và mức độ tự chủ của sinh viên, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trong bối cảnh chuyển đổi số. Đáng chú ý, trải nghiệm thực tập nghề nghiệp với sự hỗ trợ của AI được đánh giá là mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp sinh viên rèn kỹ năng, tăng tính chuẩn xác và tự tin hơn trước khi bước vào môi trường làm việc thực tế.

Không chỉ dừng lại ở ứng dụng công nghệ số, các chuyên gia cũng nhấn mạnh vai trò của sự kết hợp liên ngành trong lĩnh vực Dược. Chính sự giao thoa giữa công nghệ, y sinh, hóa học và khoa học dữ liệu đã mở ra những giá trị mới, tạo nền tảng để đưa mục tiêu phát triển bền vững vào hoạt động nghiên cứu và đào tạo của ngành.

Hội thảo khép lại với nhiều ý kiến, đề xuất và giải pháp mang tính ứng dụng cao, thể hiện tâm huyết của đội ngũ nhà khoa học và các đơn vị đào tạo trong nỗ lực đổi mới ngành Dược. Những kết quả đạt được không chỉ góp phần thúc đẩy hợp tác giữa người học – nhà trường – nhà nghiên cứu – nhà doanh nghiệp, mà còn mở ra hướng phát triển mới cho đào tạo và nghiên cứu dược học trong bối cảnh chuyển đổi số.

NGA NGUYỄN