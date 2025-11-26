UEH và Đại học Huddersfield công bố Chương trình Liên kết đào tạo tiến sĩ: Nâng tầm nghiên cứu theo chuẩn mực quốc tế

Mới đây, Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) long trọng tổ chức Lễ giới thiệu Chương trình Liên kết đào tạo tiến sĩ với Đại học Huddersfield (Vương quốc Anh).

Đây là dấu mốc quan trọng trong chiến lược quốc tế hóa giáo dục sau đại học của UEH, mở ra cơ hội tiếp cận tri thức hàn lâm và bằng cấp danh giá cho cộng đồng nghiên cứu sinh tại Việt Nam.

Toàn cảnh lễ công bố

Chương trình hợp tác giữa UEH và Đại học Huddersfield không chỉ dừng lại ở việc trao đổi học thuật mà còn hướng đến đồng kiến tạo một hệ sinh thái nghiên cứu bền vững, nơi tri thức địa phương được chuẩn hóa theo các thước đo toàn cầu.

Dự buổi lễ, về phía UEH có TS Đinh Công Khải, Phó Giám đốc UEH; PGS-TS Nguyễn Phong Nguyên, Hiệu trưởng Trường Kinh doanh UEH (COB); PGS-TS Trần Hà Minh Quân,Hiệu trưởng Trường Tài năng UEH.ISB; GS-TS Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh doanh (IBR), cùng các thầy cô, chuyên viên Viện Nghiên cứu kinh doanh và khách mời tham dự.

Về phía Đại học Huddersfield có GS Monty Adkins, Phó Giám đốc phụ trách Nghiên cứu, Đổi mới và Trao đổi tri thức kiêm Trưởng Ban Sau Đại học và GS Abhijit Sharma, Giám đốc Chương trình Đào tạo Sau đại học.

TS Đinh Công Khải phát biểu

Phát biểu khai mạc, TS Đinh Công Khải nhấn mạnh, Chương trình Đào tạo tiến sĩ liên kết giữa UEH và Đại học Huddersfield là minh chứng rõ ràng cho quyết tâm của UEH trong triển khai chiến lược quốc tế hóa, phát triển đại học đa ngành, hướng đến chuẩn mực bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng.

"Đây là cột mốc quan trọng góp phần củng cố vị thế học thuật của UEH trong mạng lưới giáo dục toàn cầu, đồng thời mang đến cơ hội tiếp cận nền giáo dục tinh hoa của Anh Quốc ngay tại Việt Nam", TS Đinh Công Khải nói.

GS Monty Adkins chia sẻ cảm nghĩ

GS Monty Adkins cũng bày tỏ sự tin tưởng vào nền tảng hợp tác lâu dài giữa hai trường. Ông khẳng định: "Từ những năm 2017, UEH và Huddersfield đã duy trì các hoạt động trao đổi học thuật và nghiên cứu qua các buổi thảo luận cùng các chuyến viếng thăm để có sự hợp tác hôm nay, và hy vọng sẽ phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai".

GS Monty Adkins khẳng định, sự hợp tác này sẽ mở ra những cơ hội mới trong đổi mới học thuật và tăng cường năng lực nghiên cứu giữa hai trường đại học lớn. Đồng thời là nền tảng để hai trường cùng thúc đẩy các dự án nghiên cứu chung, lan tỏa tri thức và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của nền giáo dục đại học toàn cầu.

GS-TS Võ Xuân Vinh phát biểu tại buổi lễ

GS-TS Võ Xuân Vinh, người có nhiều tâm huyết tổ chức kết nối và hợp tác giữa hai trường cho biết: "Thông qua hợp tác với Đại học Huddersfield, chúng tôi hy vọng sẽ tổ chức một chương trình đào tạo tiến sĩ có chất lượng cao, bằng cấp của một trường đại học hàng đầu thế giới; tạo điều kiện để đội ngũ giảng viên hai trường đồng hướng dẫn và hợp tác nghiên cứu, nâng cao chất lượng công bố quốc tế”.

Đại học Huddersfield là cơ sở giáo dục có bề dày lịch sử tại Vương quốc Anh, được quốc tế ghi nhận về chất lượng giảng dạy và năng lực nghiên cứu ứng dụng. GS Abhijit Sharma giới thiệu về Đại học Huddersfield Đặc biệt, Huddersfield Business School đã xuất sắc đạt danh hiệu "Business School of the Year 2023" (Trường Kinh doanh của năm) do Times Higher Education trao tặng. Trường cũng vinh dự nằm trong nhóm các trường kinh doanh hàng đầu thế giới nhận kiểm định AACSB danh giá. Đại học Huddersfield liên tiếp đạt chứng nhận TEF Gold (Teaching Excellence Framework 2023) - tiêu chuẩn vàng về chất lượng giảng dạy tại Anh Quốc, đồng thời được tổ chức QS (Quacquarelli Symonds) đánh giá 5 Sao về chất lượng giáo dục toàn diện. Trường được xếp hạng 501-600 theo bảng xếp hạng Times Higher Education.

Chương trình Liên kết đào tạo tiến sĩ giữa UEH và Đại học Huddersfield được xây dựng theo các chuẩn mực quốc tế, cơ chế đồng hướng dẫn chặt chẽ giữa đội ngũ học thuật của hai trường, cùng lộ trình nghiên cứu linh hoạt phù hợp với đặc thù của nghiên cứu sinh Việt Nam.

Các đại biểu UEH và Đại học Huddersfield chụp ảnh lưu niệm tại lễ giới thiệu

Chương trình không chỉ góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu của giảng viên và nghiên cứu sinh UEH, mà còn thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác khoa học quốc tế, mở rộng cơ hội kết nối học thuật và gia tăng chất lượng các công bố trên các tạp chí uy tín.

Chương trình không chỉ là cơ hội cho cá nhân các nhà nghiên cứu trẻ mà còn là đóng góp thiết thực của UEH trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trình độ cao, phục vụ cho nền kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

