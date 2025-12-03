Thúc đẩy giáo dục cảm xúc - xã hội cho học sinh Việt Nam

Ngày 2-12-2025, Victoria School ký kết hợp tác chiến lược với Harvard Graduate School of Education nhằm đưa các mô hình giáo dục cảm xúc – xã hội dựa trên chứng cứ khoa học vào triển khai đồng bộ tại Việt Nam.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc xây dựng môi trường học đường hạnh phúc và phát triển toàn diện cho học sinh theo định hướng UNESCO Happy School.

Cột mốc hợp tác chiến lược đưa mô hình SEL chuẩn Harvard đến với học sinh Việt Nam

Là đơn vị nghiên cứu hàng đầu chuyên về phát triển năng lực cảm xúc – xã hội (SEL) và môi trường học tập lành mạnh cho trẻ em - Harvard Graduate School of Education hợp tác cùng Victoria School áp dụng đồng bộ hai bộ công cụ SEL dựa trên khoa học – SEL Kernels và Brain Games – giúp học sinh rèn luyện khả năng tự điều chỉnh cảm xúc, tăng cường tập trung, tư duy linh hoạt, giao tiếp tích cực và xây dựng các mối quan hệ lành mạnh.

Hệ thống Giáo dục Victoria School ký kết hợp tác chiến lược với Harvard Graduate School of Education

Thúc đẩy giáo dục cảm xúc – xã hội theo chuẩn quốc tế

SEL Kernels và Brain Games là hai bộ công cụ được phát triển từ nhiều năm nghiên cứu của Harvard, đã được kiểm chứng tại nhiều quốc gia và mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc cải thiện năng lực cảm xúc – xã hội của học sinh. Việc áp dụng hai mô hình này tại Victoria School sẽ giúp học sinh tiếp cận các hoạt động rèn luyện SEL mỗi ngày một cách tự nhiên, không tách rời chương trình học mà tích hợp trực tiếp vào lớp học, giờ chơi và các hoạt động tương tác.

Sự hợp tác cũng bao gồm nội dung đào tạo chuyên sâu dành cho đội ngũ chuyên môn của Victoria School, giúp giáo viên hiểu rõ bản chất khoa học của SEL và nắm vững phương pháp triển khai theo chuẩn Harvard. Các chuyên gia Harvard Graduate School of Education sẽ trực tiếp hướng dẫn, theo dõi và đánh giá, nhằm đảm bảo tính hiệu quả và tính bền vững của mô hình khi áp dụng tại Việt Nam.

Học sinh Victoria School được tiếp cận và rèn luyện SEL mỗi ngày 1 cách tự nhiên, tích hợp trực tiếp vào lớp học

Phù hợp định hướng UNESCO Happy School – đặt học sinh ở trung tâm của sự phát triển

Hợp tác với Harvard Graduate School of Education là sự tiếp nối triết lý mà Victoria School đã kiên định theo đuổi: xây dựng môi trường giáo dục theo định hướng “Trường học Hạnh phúc” của UNESCO. Trong đó, Well-being của học sinh – bao gồm sức khỏe tinh thần, cảm xúc, hành vi và khả năng tương tác – được xem là yếu tố cốt lõi tạo nên chất lượng học tập và sự phát triển bền vững của mỗi cá nhân.

Mô hình SEL chuẩn Harvard được đưa vào triển khai đồng bộ sẽ góp phần củng cố môi trường học đường hạnh phúc, an toàn, nhân văn; đồng thời tạo tiền đề để học sinh Victoria School phát triển toàn diện trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Học sinh Victoria School được phát triển trên nền tảng của Well-being gồm sức khỏe tinh thần, cảm xúc, hành vi và khả năng tương tác

Hợp lực kiến tạo môi trường học đường hạnh phúc và lành mạnh cho học sinh

Phát biểu về định hướng triển khai, ThS. Christopher Bradley – Phó Tổng Giám đốc Chuyên môn Hệ thống Giáo dục Victoria School – cho biết: “SEL sẽ được tích hợp vào tất cả các hoạt động học tập thay vì trở thành một chương trình độc lập. Chúng tôi tin rằng sự kết hợp giữa SEL, chương trình MOET, chương trình Cambridge và mô hình Happy School sẽ tạo nên nền tảng vững chắc cho học sinh phát triển suốt đời”.

ThS. Christopher Bradley – Phó Tổng Giám đốc Chuyên môn Hệ thống Giáo dục Victoria School phát biểu tại lễ ký kết

Đại diện từ Harvard Graduate School of Education - Giáo sư Stephanie M. Jones - Giáo sư Gerald S. Lesser về Phát Triển Tuổi thơ, Giám đốc EASEL Lab; Giám đốc Dự án Victoria School cũng nhấn mạnh rằng Harvard Graduate School of Education hướng đến việc đưa các mô hình SEL dựa trên khoa học vào thực tiễn một cách hiệu quả và bền vững.

Bà cho biết đặc biệt ấn tượng với sự cam kết và tinh thần cầu thị của đội ngũ Victoria School trong việc tích hợp SEL Kernels và Brain Games vào mọi hoạt động học tập. Theo bà, đây là nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục xây dựng một lộ trình SEL phù hợp với bối cảnh Việt Nam, góp phần hỗ trợ sự phát triển cảm xúc, xã hội và nhận thức của học sinh Victoria School trong dài hạn.

Ngoài ra, các khách mời tại sự kiện cũng đánh giá cao ý nghĩa của hợp tác. Ông Nguyễn Hồng Minh – Hiệu trưởng Erato by Victoria Edu – nhận định hợp tác này thể hiện quyết tâm của Victoria School trong việc lan tỏa mô hình Trường học Hạnh phúc và thúc đẩy giáo dục cảm xúc một cách nhân văn.

ThS. Trần Phương Dung – Cố vấn Giáo dục Dream School – nhấn mạnh rằng SEL sẽ phát huy trọn vẹn khi học sinh được sống trong môi trường đầy tin cậy và kết nối giữa nhà trường – thầy cô – phụ huynh.

Bước tiến quan trọng trên hành trình “Hành trình chinh phục giáo dục hoàn mỹ”

Sự hợp tác chiến lược với Harvard Graduate School of Education không chỉ là một dự án chuyên môn mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho định hướng phát triển dài hạn của Victoria School. Với sự hỗ trợ từ Harvard, Victoria School hướng tới xây dựng một thế hệ học sinh hạnh phúc, tự tin, giàu lòng trắc ẩn, phát triển bền vững về trí tuệ và cảm xúc – những phẩm chất quan trọng của một công dân toàn cầu.

Việc tích hợp SEL vào chương trình học là yếu tố nền tảng góp phần hiện thực hóa hành trình mà Victoria School gọi là “Hành trình chinh phục giáo dục hoàn mỹ” – hành trình hướng đến xây dựng những môi trường học tập nhân văn, tiến bộ và thực sự lấy học sinh làm trung tâm.