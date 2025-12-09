Trường Đại học Văn Hiến kết nối hơn 4.000 vị trí việc làm cho tân khoa tại lễ tốt nghiệp 2025

Ngày 05 và 06-12-2025, Trường Đại học Văn Hiến đã tổ chức Lễ Tốt nghiệp 2025 “Vươn ra biển lớn” với chủ đề “Hài hòa - Phụng sự - Thành danh”, vinh danh hơn 2.000 tân thạc sĩ, cử nhân và kỹ sư. Tại sự kiện, các doanh nghiệp trong mạng lưới liên kết của nhà trường đã mang đến hơn 4.000 vị trí việc làm, tuyển dụng tại chỗ cho các tân khoa.

Sinh viên Văn Hiến vươn ra biển lớn với tinh thần “Hài hòa – Phụng sự - Thành danh”

4.000 cơ hội việc làm từ hệ sinh thái doanh nghiệp

Tại buổi lễ, các thủ khoa và á khoa đã được trao thư mời nhận việc trực tiếp vào các vị trí công tác tại các đơn vị thuộc HungHau Holdings, Trường Đại học Văn Hiến và các đối tác chiến lược. Theo thống kê, tỷ lệ sinh viên có việc làm và thu nhập ổn định sau tốt nghiệp hiện đạt 92%. Với mạng lưới kết nối hơn 600 doanh nghiệp, nhà trường không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu thông tin tuyển dụng mà còn cam kết hỗ trợ thực chất, giúp sinh viên - kể cả những nhân sự muốn thay đổi định hướng, nhanh chóng ổn định sự nghiệp ngay sau khi ra trường.

Thủ khoa các ngành được nhà trường trao tặng giấy khen và thư mời nhận việc với mức lương từ 15.000.000 đồng/tháng tại buổi lễ

Tân khoa Đặng Tuấn Kiệt, Thủ khoa trường phát biểu tại buổi lễ

Tân khoa và gia đình lưu giữ hình ảnh kỷ niệm tại Lễ Tốt nghiệp

Triết lý đào tạo “Thành nhân trước thành danh”

Phát biểu tại buổi lễ, PGS. TS Nguyễn Minh Đức, Hiệu trưởng Trường đại học Văn Hiến, gửi lời chúc mừng đến các tân khoa, qua đó bày tỏ niềm tự hào trước những nổ lực không ngừng của sinh viên trong suốt hành trình học tập. Thầy Đức chia sẻ: “Những năm tháng các bạn học tập tại Trường Đại học Văn Hiến không chỉ là quá trình tích lũy kiến thức, đó còn là thời gian để các em phát triển bản thân, rèn luyện các kỹ năng cần thiết và tìm kiếm giá trị của mình. Những gì mà các bạn đã học được với sự tận tâm truyền đạt kiến thức của thầy cô giáo sẽ là nền tảng vững chắc, là hành trang quý báu giúp các bạn vượt qua mọi sóng gió để tự tin và sẵn sàng đón nhận những thử thách mới. Các bạn sẽ không thể đạt được những thành công lớn nếu chỉ dựa vào những gì học được trong sách vở. Các bạn cần phải học cách vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phải học cách làm việc với những đồng nghiệp và phải có khả năng nhìn nhận, phân tích và tự tin giải quyết vấn đề một cách sáng tạo và hiệu quả”.

PGS. TS Nguyễn Minh Đức, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Hiến, phát biểu tại buổi lễ

Sự kiện cũng ghi nhận sự đánh giá cao từ UBND TPHCM thông qua bằng khen trao tặng cho nhà trường, ghi nhận những đóng góp tích cực trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố.

Trường Đại học Văn Hiến đón nhận bằng khen của UBND TPHCM

Khoảnh khắc tân khoa Trường Đại học Văn Hiến tri ân phụ huynh tại lễ tốt nghiệp 2025

THẢO TRƯƠNG