Năm 2025, AmCham trao tổng giá trị 900 triệu đồng học bổng

Ngày 29-11, Hiệp hội thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham) TPHCM chính thức trao tặng 60 suất học bổng cho những sinh viên xuất sắc có thành tích cao nhất sau 3 vòng thi tuyển của chương trình Học bổng AmCham 2025.

Các sinh viên nhận học bổng AmCham TPHCM năm 2025

Mỗi sinh viên sẽ nhận được học bổng tiền mặt trị giá 15 triệu đồng/suất và một khóa học quản lý dự án từ Viện quản lý dự án ATOHA, Tổng giá trị các học bổng được trao lần này là 900 triệu đồng.

Quy trình tuyển chọn của Học bổng AmCham 2025 bao gồm 3 vòng thi: Xét tuyển hồ sơ, đánh giá năng lực, phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Anh với các chuyên viên nhân sự cấp cao. Các vòng thi của học bổng được thực hiện tương tự như quy trình tuyển dụng tại các công ty đa quốc gia hiện nay, nhằm đánh giá toàn diện thí sinh và trang bị cho họ những kỹ năng cần thiết trước khi bước vào môi trường làm việc chuyên nghiệp.

600 hồ sơ từ các bạn sinh viên đến từ 21 trường đại học tại TPHCM đã khẳng định sức hút và mức độ uy tín của chương trình. Các hồ sơ đều được đầu tư kỹ lưỡng và mang tính cạnh tranh cao. Trong đó, 7 sinh viên đạt điểm tuyệt đối vòng thi phỏng vấn cho thấy kỹ năng trình bày xuất sắc và định hướng nghề nghiệp rõ ràng của sinh viên hiện nay.

Giám đốc điều hành AmCham Việt Nam Travis Mitchel cùng các em sinh viên nhận học bổng AmCham 2025

Theo ông Travis Mitchel, Giám đốc điều hành AmCham Việt Nam, “đây là một trong những chương trình quan trọng nhất của AmCham nhằm hỗ trợ và phát triển nguồn nhân lực trẻ, tài năng của Việt Nam".

Kể từ khi bắt đầu năm 2001 đến nay, AmCham đã trao tổng cộng 1.235 suất học bổng bao gồm 985 suất học bổng xuất sắc và 250 giải khuyến khích, các khóa học kỹ năng cho sinh viên của 21 trường đại học trên địa bàn TPHCM.

THỤY VŨ