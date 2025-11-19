Trường ĐH Sài Gòn nhận Huân chương Lao động hạng nhì

Chiều 19-11, Trường ĐH Sài Gòn tổ chức Lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì. Dịp này, 9 nhà giáo có thành tích xuất sắc của nhà trường cũng vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy đến dự và trao Huân chương Lao động hạng nhì của Chủ tịch nước, Bằng khen của Thủ tướng, Bằng khen của UBND TPHCM đến tập thể và các cá nhân.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy trao bằng khen của Thủ tướng đến các nhà giáo của Trường ĐH Sài Gòn. Ảnh: THANH HÙNG

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Phạm Hoàng Quân, Hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn cho biết, trường hiện là đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính mức 2. Bộ máy nhân sự nhà trường không ngừng phát triển, tăng cả về số lượng lẫn chất lượng, với 966 người (trong đó có hơn 250 tiến sĩ).

Với quy mô hơn 25.000 người học, trường hiện đang đào tạo 8 ngành tiến sĩ, 14 ngành thạc sĩ và 48 ngành/chương trình đào tạo ĐH hình thức chính quy (trong đó 4 ngành đào tạo chương trình chất lượng cao và 7 ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù). Trong thời gian qua, trường đã tiến hành nâng cấp và đầu tư xây dựng mới hệ thống cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy và học. Trong thời gian tới, trường sẽ tiếp tục thực hiện thêm nhiều dự án để nâng cao chất lượng dạy và học.

Nhà trường khen thưởng 2 Phó Giáo sư được công nhận năm 2025. Ảnh: THANH HÙNG

Theo PGS-TS Phạm Hoàng Quân, chúng ta đang sống trong thời đại số, thời đại của khởi nghiệp, đổi mới và sáng tạo. Để thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng về công nghệ, để đảm bảo thành công trong thị trường lao động đầy biến động, đội ngũ người học cần được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và làm chủ được khoa học và công nghệ. Tập thể sư phạm nhà trường sẽ luôn đồng hành với các anh chị nghiên cứu sinh, học viên cao học và các em sinh viên trong suốt chặng đường nghiên cứu, học tập tại trường.

Cũng trong buổi lễ, Trường ĐH Sài Gòn khen thưởng 2 giảng viên được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2025. Ngoài ra, nhiều cá nhân và tập thể khác cũng nhận Bằng khen của UBND TPHCM và cờ thi đua thành phố.

THANH HÙNG