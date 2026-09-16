Trường học đầu tiên không thu quỹ trường, quỹ lớp năm học 2026-2027

Trường Tiểu học Bình Trưng Đông (phường Bình Trưng, TPHCM) vừa thông báo đến cha mẹ học sinh toàn trường về việc không thu quỹ trường, quỹ lớp trong năm học 2026-2027.

Học sinh Trường Tiểu học Bình Trưng Đông (phường Bình Trưng) trong lễ khai giảng năm học 2026-2027

Theo thông báo của Trường Tiểu học Bình Trưng Đông, nhà trường và giáo viên chủ nhiệm các lớp không thu bất cứ loại quỹ hội, quỹ lớp, quỹ cha mẹ học sinh lớp hoặc các khoản đóng góp tương tự trong năm học 2026-2027.

Đối với những hoạt động cần sự hỗ trợ trong năm học, nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể và thông báo đến Ban đại diện cha mẹ học sinh, các mạnh thường quân để thực hiện theo quy định.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Trưng Đông Nguyễn Thị Lệ Hằng cho biết, các khoản thu chỉ được thực hiện đúng quy định, được niêm yết công khai, minh bạch và thông báo đến phụ huynh thông qua các kênh chính thức của trường. Trường mong phụ huynh phối hợp thực hiện nhằm bảo đảm công bằng, minh bạch và giảm áp lực tài chính cho gia đình học sinh.

Trước đó, Sở GD-ĐT TPHCM đã yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các quy định về thu, chi đầu năm học, trong đó lưu ý đối với các khoản tài trợ và kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Theo hướng dẫn, việc quản lý, sử dụng nguồn tài trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân cho cơ sở giáo dục công lập phải thực hiện đúng quy trình theo quy định. Các trường không được quy định mức tài trợ bình quân, giao chỉ tiêu vận động, ép buộc đóng góp hoặc vận động tài trợ để thay thế nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước.

Các cơ sở giáo dục cũng không được tổ chức vận động, tiếp nhận tài trợ khi chưa có kế hoạch được phê duyệt; không quy định mức tối thiểu, mức bình quân hoặc thời hạn phải đóng.

Đối với kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, việc thu, chi phải thực hiện theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Khoản kinh phí này không được sử dụng cho các nội dung thuộc trách nhiệm của nhà trường như quản lý, bảo vệ, vệ sinh, cơ sở vật chất, khen thưởng cán bộ, giáo viên.

Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các trường công khai đầy đủ các khoản thu và mức thu đối với người học. Các khoản thu phải đúng thẩm quyền, đúng đối tượng, nội dung, mức và thời gian; có dự toán thu - chi và phương án tổ chức thực hiện.

Tất cả các khoản thu phải được thông báo đầy đủ, công khai bằng văn bản đến cha mẹ học sinh, học sinh. Bộ phận tài vụ của nhà trường thực hiện thu tiền, lập và cấp chứng từ, hóa đơn điện tử theo quy định; không giao cho giáo viên trực tiếp thu, chi tiền.

THU TÂM