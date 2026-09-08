Một trường THPT công lập thiết kế hơn 2.100 thời khóa biểu cho từng học sinh

Hơn 2.100 thời khóa biểu được Trường THPT Nguyễn An Ninh, phường Vườn Lài, TPHCM thiết kế riêng cho từng học sinh trong năm học 2026-2027. Đây được xem là sự đột phá trong công tác quản trị trường học, xuất phát từ nguyện vọng của học sinh.

Thời khóa biểu được thiết kế riêng cho từng học sinh tại Trường THPT Nguyễn An Ninh.

Khác với cách xây dựng thời khóa biểu truyền thống theo từng lớp, năm học 2026-2027, Trường THPT Nguyễn An Ninh thiết kế thời khóa biểu riêng cho từng học sinh. Với 50 lớp và 2.153 học sinh, mỗi em có một thời khóa biểu riêng, thể hiện cụ thể phòng học, môn học, thời gian học và giáo viên giảng dạy.

Đây là năm đầu tiên nhà trường triển khai mô hình này, nhằm tối ưu hóa việc sử dụng phòng học, đội ngũ giáo viên, đồng thời đáp ứng đầy đủ nguyện vọng học tập của học sinh đối với các môn học lựa chọn, nội dung ôn thi tốt nghiệp THPT và chương trình nhà trường.

Theo thầy Nguyễn Đình Khoa, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn An Ninh, thời khóa biểu của mỗi học sinh được thiết kế trên 5 nhóm nội dung, gồm: các môn học bắt buộc; môn học lựa chọn; môn học ôn thi tốt nghiệp THPT; các nội dung học tập theo chương trình nhà trường và thể dục tự chọn. Trong đó, các môn bắt buộc và môn học tự chọn theo lớp được xếp chung cho học sinh theo từng lớp. Riêng các nội dung như môn học ôn thi tốt nghiệp THPT, thể dục tự chọn và chương trình nhà trường được xếp riêng cho từng học sinh theo hình thức “lớp học chạy”.

“Năm học này, toàn trường có 2.153 học sinh, nhà trường thiết kế 2.153 thời khóa biểu cho từng em. Chỉ riêng các môn chung là các em học theo đơn vị lớp và phòng học cố định; còn lại tất cả các nội dung tự chọn thì học sinh trong lớp sẽ học ở những phòng học khác nhau, giờ học khác nhau, tùy theo môn mà các em chọn học…”, thầy Nguyễn Đình Khoa thông tin.

Theo thầy Khoa, việc đổi mới cách xây dựng thời khóa biểu nhằm đáp ứng đầy đủ nguyện vọng, mong muốn học tập của học sinh đối với các môn học, hoạt động giáo dục tự chọn; qua đó thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển năng lực học sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở bậc THPT. Đặc biệt, công khai, minh bạch, theo đúng tinh thần tự nguyện để tạo sự đồng thuận của phụ huynh.

“Các năm học trước, khi thực hiện chương trình nhà trường, do đây là nội dung tự nguyện nên có những nội dung chỉ có vài học sinh/lớp đăng ký. Nhà trường rất khó xếp lớp để tổ chức giảng dạy, từ đó làm mất quyền lợi của những em có nhu cầu học. Do đó, nhà trường triển khai theo hình thức lớp học chạy, thời khóa biểu linh hoạt đã đáp ứng được đầy đủ nguyện vọng của học sinh. Với hình thức này, ngay cả khi mỗi lớp chỉ vài học sinh đăng ký, nhà trường vẫn đảm bảo xếp lớp giảng dạy”, thầy Khoa phân tích.

Để thiết kế hơn 2.100 thời khóa biểu riêng biệt cho từng học sinh, theo thầy Khoa nếu thực hiện thủ công sẽ là điều “không tưởng”. Tuy nhiên, với việc ứng dụng AI kết hợp các thuật toán và dữ liệu chi tiết về phòng học, giáo viên, môn học, số tiết học và học sinh, nhà trường có thể cá thể hóa thời khóa biểu cho từng em.

“Đây là lợi thế khi ứng dụng AI vào giảng dạy và quản trị trường học. Dù vậy, điều quan trọng đòi hỏi giáo viên phải làm chủ được AI, biến AI trở thành công cụ để công tác quản trị được dễ dàng hơn, đáp ứng được tối đa nhu cầu cho học sinh trong bối cảnh giáo dục hiện nay”, thầy Khoa nhấn mạnh.

Năm học 2026-2027, Trường THPT Nguyễn An Ninh triển khai 3 nội dung trong chương trình nhà trường, gồm STEM, tin học quốc tế và tiếng Anh bản ngữ. Trong đó, STEM là nội dung mới. Đối với thể dục tự chọn, nhà trường hiện tổ chức các môn bóng đá, bóng chuyền, cầu lông và bóng rổ.

Theo thầy Nguyễn Tường Thịnh, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn An Ninh, năm học này có khoảng 70% học sinh toàn trường đăng ký học chương trình nhà trường.

“Với thời khóa biểu linh hoạt, những học sinh không đăng ký theo học thì ngay trên thời khóa biểu cũng thể hiện rõ, từ đó phụ huynh dễ dàng nắm được thời gian, nội dung học sinh theo học hoặc tự học tại trường”, thầy Thịnh nói thêm.

YẾN HOA