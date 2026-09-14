Cận cảnh ngày đầu bán trú của học sinh THCS công lập ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 14-9, Trường THCS Trần Phú (phường Tam Thắng, TPHCM) chính thức đưa mô hình bán trú vào hoạt động. Đây là trường THCS công lập đầu tiên tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) tổ chức bán trú cho học sinh.

Từ mô hình tiên phong này, các trường THCS khác trên địa bàn phường được định hướng từng bước triển khai. Phường Tam Thắng cũng trở thành địa phương đầu tiên tại khu vực này tổ chức bán trú cho học sinh THCS.

Đại diện UBND phường và phụ huynh học sinh tham quan phòng bán trú của học sinh.

Trước đó, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất cho từng phòng bán trú.

Để chuẩn bị cho mô hình mới, Trường THCS Trần Phú đã cải tạo các phòng chức năng thành 6 phòng bán trú sạch sẽ. Mỗi phòng có thể đáp ứng chỗ ngủ cho 40-60 học sinh. Phòng nghỉ trưa được trang bị 2-3 máy lạnh, quạt, giường sắt chắc chắn, an toàn. Bên cạnh đó, nhà trường bố trí khu vực ăn bán trú thoáng đãng, tách biệt với khối phòng học.

Nhân viên phục vụ bán trú chuẩn bị suất ăn cho các em học sinh.

Lãnh đạo phòng Văn hóa - Xã hội UBND phường Tam Thắng cùng phụ huynh học sinh kiểm tra khu vực ăn bán trú của học sinh.

Ông Hoàng Đình Kê, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội UBND phường Tam Thắng kiểm tra kỹ lưỡng chất lượng bữa ăn.

Mô hình bán trú được thực hiện trên tinh thần tự nguyện. Trước khi triển khai, nhà trường khảo sát ý kiến hơn 1.715 học sinh toàn trường. Khoảng 200 học sinh có nguyện vọng tham gia. Dự kiến, chi phí tiền ăn từ 38.000 đồng/học sinh/ngày, quyết toán theo số ngày ăn thực tế. Chi phí dịch vụ phục vụ, quản lý bán trú khoảng 256.000 đồng/học sinh/tháng.

Suất ăn bán trú đầu tiên của học sinh Trường THCS Trần Phú có đùi gà, thịt bò, rau muống xào, canh bí đỏ nấu thịt và trái cây.

Đại diện UBND phường Tam Thắng cùng Ban Giám hiệu nhà trường cùng phụ huynh học sinh ăn cơm bán trú cùng học sinh.

Cô Huỳnh Thị Bích Phượng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, Trường THCS Trần Phú có thể đáp ứng tối đa cho 250 học sinh tham gia bán trú. Thời gian bán trú từ 11 giờ đến 13 giờ 45, gồm đón học sinh, tổ chức ăn trưa, hướng dẫn vệ sinh cá nhân, nghỉ ngơi và bàn giao học sinh cho các hoạt động giáo dục buổi chiều. Ngày đầu bán trú, có 118 học sinh ở lại.

Các em học sinh hào hứng với bữa ăn bán trú đầu tiên.

Ngay trong ngày đầu tiên, đại diện UBND phường Tam Thắng cùng nhiều phụ huynh đã đến trường tham quan, tìm hiểu cách tổ chức cùng ăn trưa với các em học sinh.

Sau bữa ăn bán trú, các em học sinh di chuyển về khu vực bán trú để ngủ trưa trước khi bước vào những tiết học buổi chiều.

KHÁNH CHI