Hơn 27.000 học sinh được kiểm tra, tư vấn sức khỏe kết hợp trải nghiệm nghề nghiệp

Ngày 14-9, hơn 2.700 học sinh cùng 120 cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THPT Võ Thị Sáu (phường Gia Định, TPHCM) được kiểm tra, tư vấn sức khỏe kết hợp trải nghiệm nghề nghiệp tại chương trình HIU CARE 2026-2027 do Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng phối hợp Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức.

Học sinh Trường THPT Võ Thị Sáu (phường Gia Định, TPHCM) tìm hiểu về nhóm ngành khoa học sức khỏe

Theo thầy Trịnh Hoàng Quân, Hiệu trưởng Trường THPT Võ Thị Sáu, các hoạt động kiểm tra, tư vấn sức khỏe giúp học sinh hình thành ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe, có biện pháp phòng ngừa bệnh tật và xây dựng lối sống lành mạnh.

Tại chương trình, học sinh toàn trường được kiểm tra các chỉ số phát triển thể chất, tình trạng sức khỏe tổng quát, thị lực, nội - ngoại khoa, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt và tư vấn về sức khỏe tâm lý, tinh thần.

Học sinh Trường THPT Võ Thị Sáu (phường Gia Định, TPHCM) được kiểm tra, tư vấn sức khỏe vào sáng 14-9

Kết quả kiểm tra được ghi vào hồ sơ sức khỏe, giúp học sinh có thêm thông tin về tình trạng sức khỏe của bản thân, đồng thời hỗ trợ nhà trường trong công tác theo dõi, quản lý sức khỏe học đường.

Bên cạnh hoạt động kiểm tra sức khỏe, học sinh còn được tham gia khu vực trải nghiệm nghề nghiệp, trao đổi trực tiếp với các giảng viên, bác sĩ, sinh viên nhóm ngành khoa học sức khỏe (y khoa, răng hàm mặt, dược, điều dưỡng - hộ sinh, kỹ thuật phục hồi chức năng, kỹ thuật xét nghiệm y học) và các ngành đào tạo khác như kinh tế - quản lý, công nghệ - kỹ thuật, khoa học xã hội, ngôn ngữ và văn hóa quốc tế.

Học sinh Trường THPT Võ Thị Sáu (phường Gia Định, TPHCM) tham quan khu vực trải nghiệm nghề nghiệp liên quan đến nhóm ngành khoa học sức khỏe

Sau khi tham gia chương trình, Thanh Lam, học sinh lớp 11TA2, Trường THPT Võ Thị Sáu, cho biết, em quan tâm các nội dung kiểm tra cột sống, răng hàm mặt, thị lực, đặc biệt là sức khỏe tâm lý và tinh thần vì chuẩn bị bước vào năm học cuối cấp.

Còn với Như Thảo, học sinh lớp 11TA1, hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp liên quan nhóm ngành khoa học sức khỏe giúp em có thêm nhiều thông tin bổ ích, kiểm tra sự phù hợp của bản thân đối với các lựa chọn ngành học sau cấp THPT.

Riêng đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, chương trình có các nội dung kiểm tra, tư vấn sức khỏe nhằm giúp đội ngũ nhà giáo chủ động nắm bắt thông tin về sức khỏe của bản thân, qua đó có kế hoạch nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần phù hợp.

Chương trình mang đến nhiều trải nghiệm nghề nghiệp hữu ích cho học sinh Trường THPT Võ Thị Sáu

Ngoài Trường THPT Võ Thị Sáu, chương trình HIU CARE 2026-2027 dự kiến sẽ đến với hơn 25.000 học sinh, giáo viên tại 9 trường THPT trên địa bàn TPHCM gồm: THPT Marie Curie (phường Xuân Hòa), THPT Hiệp Bình (phường Hiệp Bình), THPT Trưng Vương (phường Sài Gòn), THPT Trần Hưng Đạo (phường An Nhơn), THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành), THPT Phong Phú (xã Bình Hưng), THPT Lương Văn Can (phường Chánh Hưng), THPT Phú Nhuận (phường Đức Nhuận) và THPT Nguyễn Văn Tăng (phường Long Bình).

Theo ThS. Trần Thúy Trâm Quyên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, chương trình hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường học đường khỏe mạnh, an toàn, đồng thời đưa đội ngũ y bác sĩ, giảng viên và sinh viên các ngành khoa học sức khỏe đến gần hơn với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của học sinh, giáo viên và cộng đồng.

THU TÂM