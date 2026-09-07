Chọn đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia vào cuối tháng 9

Lễ ra quân đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia cấp THPT năm học 2025-2026

Theo đó, kỳ thi chọn đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2026-2027 tại TPHCM sẽ diễn ra trong hai ngày 23 và 24-9-2026.

Năm học 2026-2027, TPHCM tham dự thi học sinh giỏi quốc gia ở các môn học: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung và tiếng Nhật.

Nội dung bài thi nằm trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và nội dung dạy học các môn chuyên cấp THPT, chương trình nâng cao. Mỗi môn thi gồm hai bài thi, thời gian thực hiện mỗi bài thi là 180 phút.

Riêng các môn ngoại ngữ, bài thi thứ hai là phần thi nghe. Đối với môn Tin học, bài thi thứ hai là thực hiện lập trình trên máy tính với ngôn ngữ lập trình C++, Pascal và Python.

Năm nay, đối tượng tham dự kỳ thi chọn đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia là học sinh đang học lớp 10, 11, 12 năm học 2026-2027, có kết quả học tập và rèn luyện của năm học 2025-2026 từ khá trở lên.

Các trường chuyên cử tối thiểu 50% học sinh của khối 12 dự thi theo môn chuyên đang học; ở hai khối 10 và 11, số học sinh được cử dự thi theo môn chuyên căn cứ nhu cầu thực tế của đơn vị nhưng không vượt quá 50% học sinh thuộc khối đó.

Các trường THPT, trường phổ thông có cấp THPT còn lại cử học sinh dự thi theo quy mô trường: trường từ 28 lớp trở lên cử tối đa 5 học sinh/môn thi; trường dưới 28 lớp cử tối đa 3 học sinh/môn thi.

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Học sinh được xét tham dự đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia phải tham gia đầy đủ các buổi bồi dưỡng theo kế hoạch; đạt yêu cầu các bài kiểm tra trong quá trình bồi dưỡng đội tuyển.

Trong đó, học sinh lớp 12 trong đội tuyển chính thức tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia sẽ được công nhận đoạt giải nhất học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2026-2027.

THU TÂM