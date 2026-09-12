Xây dựng hình ảnh giáo viên chuyên nghiệp, hiện đại

Để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2045 đặt mục tiêu giáo dục TPHCM đạt trình độ tiên tiến của khu vực châu Á vào năm 2030 và trình độ tiên tiến của thế giới vào năm 2045, bên cạnh yêu cầu về chuyên môn, đội ngũ giáo viên cần xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, hiện đại

Trọng tâm đổi mới từ những điều gần gũi

“Kiến tạo hình ảnh giáo viên chuyên nghiệp, hiện đại” là một trong những nội dung được Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học (phường Bến Thành, TPHCM) xác định trong trọng tâm đổi mới giáo dục năm học 2026-2027. Từ hè, nhà trường đã tổ chức các buổi tập huấn chuyên đề nhằm hỗ trợ giáo viên xây dựng hình ảnh, tác phong và văn hóa nhà trường. Đáng chú ý, trường còn tổ chức lớp hướng dẫn giáo viên trang điểm, phối trang phục công sở phù hợp môi trường giáo dục, với sự tham gia giảng dạy của chuyên gia trang điểm.

Là ngôi trường tiên phong triển khai mô hình trường tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế tại TPHCM, cô Trần Bé Hồng Hạnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, nhấn mạnh, kiến tạo hình ảnh giáo viên chuyên nghiệp, hiện đại không chỉ đáp ứng yêu cầu của một ngôi trường tiên tiến mà còn là đòi hỏi tất yếu của giáo dục hiện đại, góp phần đưa mô hình trường học hạnh phúc đi vào chiều sâu, thực chất.

Theo cô Hạnh, văn hóa nhà trường không chỉ được thể hiện qua chất lượng giáo dục, chương trình hay định hướng giáo dục mà còn được thể hiện qua hình ảnh, tác phong của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Khi đến trường, xuất hiện trước học sinh và phụ huynh, mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên cần thể hiện hình ảnh chỉn chu, gọn gàng, đẹp và phù hợp. Trong giao tiếp, trao đổi, tương tác với đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh cũng cần thể hiện sự chuẩn mực, sư phạm, nhân văn, phù hợp với từng đối tượng.

“Chất lượng giáo dục không còn chỉ đo lường đơn thuần bằng kết quả, điểm số mà còn phải tính đến chỉ số hài lòng của phụ huynh, học sinh. Những thay đổi nhỏ từ phía giáo viên, nhà trường sẽ là xúc tác lớn tác động đến chất lượng giáo dục nhà trường”, cô Trần Bé Hồng Hạnh chia sẻ.

Nhìn nhận giáo dục số đang đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ trong xây dựng văn hóa nhà trường và nâng cao chất lượng giáo dục, cô Nguyễn Thị Ánh Mai, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu (TPHCM), cho rằng ngoài vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ, đội ngũ giáo viên hiện nay phải hướng đến tính chuyên nghiệp, hiện đại, bắt đầu từ những điều cơ bản trong giao tiếp, ứng xử với phụ huynh, học sinh và cách thể hiện hình ảnh bản thân.

Phân tích sâu hơn, cô Mai chỉ ra, cách cư xử, tương tác của phụ huynh với giáo viên, nhà trường, ở một góc độ nào đó, cũng phản ánh văn hóa nhà trường. Nếu mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên thể hiện nhất quán văn hóa giao tiếp, ứng xử chuyên nghiệp, từ bài dạy đến tác phong, trang phục, lời ăn tiếng nói, thì chắc chắn sẽ khó có hình ảnh phụ huynh “quần đùi áo cộc” vào trường.

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học trong chuyên đề xây dựng hình ảnh giáo viên chuyên nghiệp, hiện đại

Hiện đại từ chuyên môn đến giao tiếp, tác phong

Theo TS Mai Mỹ Hạnh, Phó trưởng Khoa Tâm lý, Trường ĐH Sư phạm TPHCM, trong bối cảnh số hiện nay, nhiều giáo viên có xu hướng xây dựng hình ảnh bản thân trên môi trường số. Không ít TikToker, Facebooker hay KOL (người có sức ảnh hưởng) nổi tiếng là giáo viên. Điều này góp phần tạo nên nhịp sống giáo dục sôi động, phong phú, đồng thời mở rộng các kênh kết nối giáo dục.

Tuy nhiên, TS Mai Mỹ Hạnh cho rằng, ranh giới giữa sáng tạo nội dung giáo dục và “ráng" tạo nội dung giáo dục với mỗi giáo viên là rất mong manh. Nếu giáo viên không tự xác định được trách nhiệm xây dựng hình ảnh bản thân chuyên nghiệp, hiện đại, gắn với vai trò, trách nhiệm của nhà giáo và văn hóa nhà trường thì có thể tạo ra nhiều hệ lụy.

“Trong bối cảnh số, phụ huynh học sinh có xu hướng chọn mạng xã hội là kênh đối thoại với nhà trường, giáo viên hơn là đối thoại trực tiếp khi có vấn đề xảy ra. Vì vậy, từ phía giáo viên, nhà trường cần chủ động xây dựng kênh kết nối với phụ huynh để phụ huynh tin tưởng, chia sẻ. Muốn như vậy, giỏi chuyên môn là chưa đủ; quan trọng hơn là phải bắt đầu từ ý thức xây dựng hình ảnh giáo viên chuyên nghiệp, hiện đại, từ tác phong trong công việc đến giao tiếp, ứng xử với phụ huynh học sinh, đồng nghiệp và cộng đồng xã hội…”, TS Mai Mỹ Hạnh nhấn mạnh.

Chuyên gia tâm lý TS Giang Thiên Vũ khẳng định, những mục tiêu giáo dục chỉ có thể hiện thực hóa khi có sự đồng hành, chia sẻ, thấu hiểu từ phụ huynh học sinh. Nói cách khác, phụ huynh học sinh chính là điểm tựa để nhà trường thực hiện thành công những đổi mới, đột phá. Giáo viên không đơn thuần là người giảng dạy kiến thức cho học sinh mà quan trọng không kém còn giữ vai trò định hướng, nâng đỡ và là tấm gương để học sinh học tập. Vì vậy, trong bối cảnh số, việc xây dựng hình ảnh của người thầy càng phải được đặt trong yêu cầu chuẩn mực. Văn hóa nhà trường, hình ảnh giáo viên và chất lượng giáo dục vì thế không thể tách rời nhau.

Yến Hoa