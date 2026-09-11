Những cách làm độc đáo để “phủ sóng” tiếng Anh trong trường học

Trong lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học, nhiều trường học tại TPHCM đã chủ động xây dựng đa dạng các giải pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy môn học này

Vào vai học sinh để tham gia các tiết học tiếng Anh

Giáo viên tiếng Anh sắm vai học sinh tham gia các tiết học giả định dạy các môn học khác bằng tiếng Anh do giáo viên bộ môn đứng lớp là một trong những cách làm độc đáo được Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (phường Bến Thành, TPHCM) thực hiện, nhằm lộ trình hóa mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 tại trường trong năm học 2026-2027.

Cô Bùi Thị Thanh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, từ trong hè các tiết học đặc biệt như vậy đã được triển khai. Giáo viên bộ môn, giáo viên nhiều môn sẽ xây dựng kế hoạch giảng dạy bằng tiếng Anh cho một bài học cụ thể và tổ chức lớp học. Giáo viên tiếng Anh trong vai trò học sinh sẽ tương tác, trao đổi, góp ý…

Giáo viên Trường tiểu học Trần Văn Ơn học tiếng Anh với giáo viên bản ngữ tại trường

“Trên 72% giáo viên toàn trường đã tham gia hoạt động này, trong đó nhiều thầy cô rất chủ động, nỗ lực tự học tiếng Anh khi xây dựng tiết dạy. Từ kết quả những tiết học giả định, tổ tiếng Anh đã xây dựng kế hoạch và lộ trình bồi dưỡng tiếng Anh theo nhóm năng lực ngoại ngữ của giáo viên thông qua các lớp học câu lạc bộ trong hè và xuyên suốt năm học. Nhà trường cũng có lộ trình và thêm mạnh dạn để cụ thể kế hoạch đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 trong năm”, cô Thanh chia sẻ.

Bằng cách làm độc đáo này, cô Thanh phấn khởi cho biết, năm học này việc dạy các môn học khác bằng tiếng Anh được nhà trường mở rộng đồng loạt ở tất cả các khối lớp toàn trường. Yêu cầu được đưa vào kế hoạch giáo dục ngay đầu năm học của từng giáo viên, bảo đảm mỗi giáo viên phải thực hiện ít nhất 1 tiết/tuần, với sự tham gia đồng giảng của giáo viên tiếng Anh.

“Yêu cầu mỗi giáo viên dạy ít nhất 1 tiết/tuần trước hết hướng tới tạo cho thầy cô sự mạnh dạn, tự tin hơn khi dạy môn học khác bằng tiếng Anh. Tùy theo năng lực tiếng Anh của giáo viên và đặc thù học sinh trong lớp, thầy cô có thể dạy cả tiết học hoàn toàn bằng tiếng Anh hoặc lựa chọn dạy 1 hoạt động nào đó bằng tiếng Anh. Bằng hình thức nào, yêu cầu cũng đòi hỏi mỗi giáo viên phải chủ động hơn để tìm hiểu, tự học, qua đó nâng cao năng lực cho thầy cô và tạo hào hứng, thích thú cho học sinh…”, cô Thanh phân tích.

Để giáo viên bộ môn không còn sợ tiếng Anh

Dù được xem là thế hệ giáo viên “không còn trẻ” tại Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, song khi thực hiện yêu cầu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 tại trường, cô Bùi Thị Ngọc Dung (giáo viên chủ nhiệm lớp 3/1) cho biết đã sẵn sàng với những tiết dạy bộ môn bằng tiếng Anh trong năm học. Trước mắt, đổi mới được cô áp dụng với môn Toán, Tự nhiên xã hội.

“Bên cạnh sự nâng đỡ của tổ tiếng Anh, để mạnh dạn dạy các tiết bộ môn bằng tiếng Anh, bản thân giáo viên phải là “người trong cuộc”, tự học, tự nghiên cứu. Bởi khi đưa thành tiết dạy không đơn thuần là tiếng Anh giao tiếp mà phải phù hợp với bối cảnh, môn học. Hiện nay, mỗi ngày tôi đều dành ít nhất 30 phút buổi tối để tự học tiếng Anh, cạnh đó là xây dựng cẩm nang từ vựng bài học để học sinh tiếp cận, làm quen trước khi tiết học diễn ra…”, cô Dung chia sẻ.

Trong khi đó, lộ trình dạy môn học khác bằng tiếng Anh trong năm học này được cô Đỗ Thị Kim Quỳnh (giáo viên chủ nhiệm lớp 5/1, Trường Tiểu học Nguyễn Huệ) triển khai với thời lượng 2 tiết/tuần, ở môn toán, khoa học tự nhiên. Năm học trước, các tiết học được cô dạy thí điểm, phụ huynh học sinh rất hưởng ứng.

“Các tiết học này sẽ không dùng để kiểm tra đánh giá học sinh, mà điều quan trọng là tạo cho các em môi trường để được tương tác, giao tiếp, trao đổi với thầy cô, bạn bè, rèn luyện và nâng cao năng lực tiếng Anh”, cô Quỳnh cho hay.

Hỗ trợ chi phí để giáo viên bộ môn học nâng cao tiếng Anh, tổ chức lớp học tiếng Anh bản ngữ cho giáo viên tại trường, khuyến khích giáo viên tổ chức hoạt động giáo dục bằng tiếng Anh…, lại là cách làm được Trường Tiểu học Trần Văn Ơn (phường Đông Hưng Thuận, TPHCM) triển khai để tạo nền tảng đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong năm học.

Cô Nguyễn Vĩnh Bảo Châu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Văn Ơn thông tin, ngay trong hè, nhà trường đã tổ chức được câu lạc bộ bồi dưỡng tiếng Anh cho giáo viên với giáo viên người nước ngoài, kết hợp ngày hội giao tiếp tiếng Anh. Những hoạt động đã tạo hứng thú, đưa tiếng Anh trở nên gần gũi hơn với mỗi giáo viên. Thậm chí nhiều giáo viên lớn tuổi đã không còn “sợ” tiếng Anh.

Nhiều cán bộ quản lý giáo dục nhìn nhận, khi thực hiện đưa tiếng Anh từng bước trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học theo yêu cầu của Kết luận số 91-KL/TW và Nghị quyết 71, khó khăn lớn đến từ nguồn lực đội ngũ, đặc biệt là đội ngũ giáo viên có khả năng giảng dạy các môn học khác bằng tiếng Anh. Bên cạnh đó là điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, môi trường sử dụng tiếng Anh…

YẾN HOA