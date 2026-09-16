Trường THPT Trần Nguyên Hãn kích hoạt “Ngày học số” và dự án “Trường học xanh”

Ngày 16-9, Trường THPT Trần Nguyên Hãn (phường Tam Thắng, TPHCM) tổ chức Lễ khai mạc “Ngày học số TNH - TNH Digital Learning Day” và phát động Dự án “Trường học xanh - TNH Green School” năm học 2026-2027.

Các thầy cô giáo Trường THPT Trần Nguyên Hãn ký cam kết thực hiện dự án "Trường học xanh".

Với thông điệp “Học tập thông minh - Sáng tạo - An toàn - Trách nhiệm”, dự án “Ngày học số” hướng đến mục tiêu giúp học sinh biết dùng công nghệ để học tập chủ động và thông minh. Trong các tiết học ngày thứ Tư hàng tuần, giáo viên chủ động lựa chọn hoạt động phù hợp để tăng cường ứng dụng công nghệ.

"Ngày học số" diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi.

Ngay trong Lễ khai mạc “Ngày học số”, hơn 2.000 học sinh đã tham gia 4 cụm trải nghiệm công nghệ sôi động. Ở cụm “Truy tìm thông tin đáng tin”, các em được thực hành nhận diện nguồn tin uy tín và kiểm chứng thông tin theo nguyên tắc 3K (Kiểm nguồn - Kiểm chứng - Kiểm tra lại). Với cụm “Hỏi AI sao cho học được?”, các em được hướng dẫn cách đặt câu hỏi (prompt) để gợi mở tư duy, phản biện thay vì sao chép thụ động.

Còn với cụm “60 giây cứu một bài học” lại giúp các em biến nội dung kiến thức khó thành infographic, video ngắn, quiz hoặc prompt học tập. Riêng cụm “Làm chủ công nghệ”, học sinh được thử thách phản xạ và cam kết ứng xử trên không gian mạng theo bộ tiêu chuẩn 5T (Tìm đúng - Tư duy - Tự chủ - Tôn trọng - Tạo giá trị).

Điểm nhấn của buổi lễ là hoạt động tương tác số toàn trường.

Tại lễ khai mạc, nhà trường cũng quán triệt quy tắc “5 ĐÚNG”: Đúng mục đích - Đúng thời điểm - Đúng nhiệm vụ - Đúng chuẩn mực - Đúng trách nhiệm khi học sinh sử dụng thiết bị cá nhân. Điểm nhấn của buổi lễ là hoạt động tương tác số toàn trường. Toàn bộ học sinh cùng quét mã QR trả lời câu hỏi trực tuyến và theo dõi bảng xếp hạng hiển thị theo thời gian thực trên sân khấu.

Ban Giám hiệu Trường THPT Trần Nguyên Hãn tuyên truyền tới học sinh, giáo viên toàn trường về việc không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon.

Song song với hoạt động chuyển đổi số, Trường THPT Trần Nguyên Hãn chính thức phát động Dự án "Trường học xanh - TNH Green School". 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đã ký cam kết “Sống xanh” không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần cùng túi nilon khó phân hủy, thực hiện phân loại rác thải tại nguồn.

Các em học sinh hào hứng tham gia trả lời câu hỏi của chương trình.

Nhà trường cũng vận hành các mô hình: “Trạm Xanh” thu gom và phân loại rác tái chế tập trung; “Bảng tin Xanh” công khai chữ ký cam kết, cập nhật hoạt động môi trường và tiếp nhận ý kiến từ học sinh; “Vườn Xinh” phân công mỗi lớp chăm sóc một khu vực cây xanh học đường.

Giáo viên, học sinh Trường THPT Trần Nguyên Hãn ký cam kết "Sống xanh".

KHÁNH CHI