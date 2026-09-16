Giáo dục

Giáo dục - Đào tạo TPHCM

Trường THPT Trần Nguyên Hãn kích hoạt “Ngày học số” và dự án “Trường học xanh”

SGGPO

Ngày 16-9, Trường THPT Trần Nguyên Hãn (phường Tam Thắng, TPHCM) tổ chức Lễ khai mạc “Ngày học số TNH - TNH Digital Learning Day” và phát động Dự án “Trường học xanh - TNH Green School” năm học 2026-2027.

Các thầy cô giáo Trường THPT Trần Nguyên Hãn ký cam kết thực hiện dự án "Trường học xanh".
Các thầy cô giáo Trường THPT Trần Nguyên Hãn ký cam kết thực hiện dự án "Trường học xanh".

Với thông điệp “Học tập thông minh - Sáng tạo - An toàn - Trách nhiệm”, dự án “Ngày học số” hướng đến mục tiêu giúp học sinh biết dùng công nghệ để học tập chủ động và thông minh. Trong các tiết học ngày thứ Tư hàng tuần, giáo viên chủ động lựa chọn hoạt động phù hợp để tăng cường ứng dụng công nghệ.

IMG_0106.jpeg
IMG_0104.jpeg
"Ngày học số" diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi.

Ngay trong Lễ khai mạc “Ngày học số”, hơn 2.000 học sinh đã tham gia 4 cụm trải nghiệm công nghệ sôi động. Ở cụm “Truy tìm thông tin đáng tin”, các em được thực hành nhận diện nguồn tin uy tín và kiểm chứng thông tin theo nguyên tắc 3K (Kiểm nguồn - Kiểm chứng - Kiểm tra lại). Với cụm “Hỏi AI sao cho học được?”, các em được hướng dẫn cách đặt câu hỏi (prompt) để gợi mở tư duy, phản biện thay vì sao chép thụ động.

Còn với cụm “60 giây cứu một bài học” lại giúp các em biến nội dung kiến thức khó thành infographic, video ngắn, quiz hoặc prompt học tập. Riêng cụm “Làm chủ công nghệ”, học sinh được thử thách phản xạ và cam kết ứng xử trên không gian mạng theo bộ tiêu chuẩn 5T (Tìm đúng - Tư duy - Tự chủ - Tôn trọng - Tạo giá trị).

IMG_0094.jpeg
IMG_0091.jpeg
Điểm nhấn của buổi lễ là hoạt động tương tác số toàn trường.

Tại lễ khai mạc, nhà trường cũng quán triệt quy tắc “5 ĐÚNG”: Đúng mục đích - Đúng thời điểm - Đúng nhiệm vụ - Đúng chuẩn mực - Đúng trách nhiệm khi học sinh sử dụng thiết bị cá nhân. Điểm nhấn của buổi lễ là hoạt động tương tác số toàn trường. Toàn bộ học sinh cùng quét mã QR trả lời câu hỏi trực tuyến và theo dõi bảng xếp hạng hiển thị theo thời gian thực trên sân khấu.

IMG_0100.jpeg
Ban Giám hiệu Trường THPT Trần Nguyên Hãn tuyên truyền tới học sinh, giáo viên toàn trường về việc không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon.

Song song với hoạt động chuyển đổi số, Trường THPT Trần Nguyên Hãn chính thức phát động Dự án "Trường học xanh - TNH Green School". 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đã ký cam kết “Sống xanh” không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần cùng túi nilon khó phân hủy, thực hiện phân loại rác thải tại nguồn.

IMG_0097.jpeg
IMG_0096.jpeg
Các em học sinh hào hứng tham gia trả lời câu hỏi của chương trình.

Nhà trường cũng vận hành các mô hình: “Trạm Xanh” thu gom và phân loại rác tái chế tập trung; “Bảng tin Xanh” công khai chữ ký cam kết, cập nhật hoạt động môi trường và tiếp nhận ý kiến từ học sinh; “Vườn Xinh” phân công mỗi lớp chăm sóc một khu vực cây xanh học đường.

IMG_0109.jpeg
IMG_0095.jpeg
Giáo viên, học sinh Trường THPT Trần Nguyên Hãn ký cam kết "Sống xanh".
KHÁNH CHI

Từ khóa

Ngày học số TNH Digital Learning Day Trường học xanh TNH Green School THPT Trần Nguyên Hãn TPHCM Chuyển đổi số giáo dục THPT THPT Trần Nguyên Hãn triển khai Ngày học số Cam kết Sống xanh giảm rác thải nhựa Quy tắc 5 ĐÚNG sử dụng thiết bị số học đường Ứng dụng AI có trách nhiệm cho học sinh Phân loại rác tại nguồn trường học Căn tin xanh không nhựa dùng một lần Giáo dục văn hóa sống xanh học đường

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn