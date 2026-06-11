Trường THPT Vĩnh Viễn: nơi đào tạo thành người toàn diện

Hơn 30 năm hoạt động trong ngành giáo dục, với sự trải nghiệm sâu sắc, kiến thức uyên thâm và tấm lòng nhân ái…, tập thể sư phạm Trường THPT Vĩnh Viễn đã nỗ lực và mong muốn mang lại cho các em học sinh một môi trường tốt nhất để học tập, rèn luyện và vui chơi. Nơi đây, các em sẽ được chăm sóc chu đáo về trí tuệ, chia sẻ tận tình về đức hạnh.

Học sinh lớp 12 Trường THPT Vĩnh Viễn làm lễ tổng kết và lễ tri ân ra trường

Trường THPT Vĩnh Viễn được thành lập trên nền tảng của Trung tâm luyện thi Vĩnh Viễn - là nơi qui tụ nhiều giáo viên hàng đầu của TPHCM. Đội ngũ giáo viên tận tâm, kiên nhẫn, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm chuẩn mực – đã đào tạo nhiều thế hệ học sinh tốt nghiệp các trường đại học danh tiếng như Y khoa, Bách khoa, Sư phạm, Kinh tế… Nhờ đó, học sinh được học tăng cường tối đa các môn chính như Toán, Tiếng Anh, kỹ năng sống… để đủ năng lực đi du học và vào học tại các trường đại học tốp đầu của Việt Nam.

Học sinh Trường THPT Vĩnh Viễn tham gia buổi lễ chào cờ đầu tuần

Cùng với đó, trường đã đầu tư xây dựng các hạng mục cơ sở vật chất đầy đủ tiện nghi như có sân bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, bóng bàn, có phòng tập gym… phòng học có máy lạnh, tivi, máy chiếu. Bếp ăn với các món ăn ngon và đạt chuẩn về an toàn thực phẩm. Trường là đơn vị có nhiều giáo viên cộng tác với Báo Sài Gòn Giải Phóng cùng nhiều tờ báo khác trong việc đưa gợi ý giải đề thi đại học, thi tốt nghiệp THPT quốc gia, tuyển sinh lớp 10 của TPHCM, Hà Nội trong nhiều năm liền để phục vụ học sinh. Cùng với đó, trường cũng có nhiều giáo viên tham gia giảng dạy trực tuyến trên Đài truyền hình HTV và kết hợp với Báo Tuổi Trẻ giúp học sinh ôn tập online trong giai đoạn dịch Covid-19. Trường đã kết hợp được tinh hoa của phương Đông và tính hiện đại, thực tiễn của phương Tây để mang đến cho học sinh một môi trường sư phạm lý tưởng để phụ huynh tin tưởng, để học sinh trải nghiệm một nền giáo dục tương đối hoàn mỹ và hướng tới sự toàn diện...

Học sinh lớp 12 Trường THPT Vĩnh Viễn làm lễ tổng kết và lễ tri ân ra trường

Với sự nỗ lực, tận tâm của tập thể sư phạm nhà trường, trong nhiều năm liên tục nhà trường luôn có nhiều học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố ở các môn học. Nhiều học sinh thi chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế đạt kết quả cao như IELTS (5.5, 6.5, 7.5, 8.0), TOEIC, TOEFL…

Với cơ sở vật chất khang trang, đội ngũ giáo viên giỏi chuyên môn, tận tâm Trường THPT Vĩnh Viễn là nơi tạo nên những kỷ niệm đẹp cho tuổi thanh xuân, nơi giúp các em học sinh mạnh mẽ và tự tin hơn.

Học sinh lớp 12 Trường THPT Vĩnh Viễn chụp hình kỉ niệm trong khuôn viên trường

Để biết thêm thông tin tuyển sinh năm học 2026-2027, phụ huynh, học sinh có thể liên hệ: Trường THPT Vĩnh Viễn, địa chỉ: 48/1 Trường Chinh, phường Tân Bình, TPHCM hoặc 73/7 Lê Trọng Tấn, phường Tân Sơn Nhì, TPHCM. ĐT: 028.3816.0000 – 0903.999.610 – 028 38 48 3333, Website: www.vinhvien.vn, Youtube: hocvaenjoy