Truy tìm tài xế nghi tông tử vong học sinh lớp 6 rồi rời khỏi hiện trường

Công an tỉnh Lâm Đồng đang truy tìm tài xế điều khiển xe ô tô nghi tông tử vong em học sinh lớp 6.

Ngày 30-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, truy tìm phương tiện liên quan trong vụ tai nạn khiến một nam học sinh lớp 6 tử vong trên Quốc lộ 1A.

Trước đó, chiều 29-8, xe máy mang BKS 86B2-651... do L.H.K. (sinh năm 2011, ngụ xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển chở theo sau em H.P.T. (sinh năm 2014, học sinh lớp 6), lưu thông trên Quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Bình Hiếu, xã Bắc Bình (tỉnh Lâm Đồng).

Theo người dân địa phương, khi đến khu vực trên, xe máy do L.H.K. điều khiển va chạm với 1 chiếc xe máy khác, khiến em T. ngã ra đường.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NDCC

Ngay lúc này, 1 chiếc xe ô tô chạy tới, cán qua người em T., dẫn đến em này tử vong. Sau khi vụ việc xảy ra, tài xế lái xe ô tô rời khỏi hiện trường.

Hiện các lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng đang thu thập dấu vết và trích xuất camera xung quanh để truy xét các phương tiện liên quan.

