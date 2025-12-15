Đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức

Chiều 15-12, tại họp báo của Bộ Công an, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã thông tin về quá trình điều tra những sai phạm liên quan dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức (tại tỉnh Hà Nam trước đây).

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng C03 cho biết, theo kết quả điều tra ban đầu, đơn vị đã khởi tố 7 bị can về 3 tội danh khác nhau: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ”.

Dự án Bệnh viện Bạch Mai tại tỉnh Hà Nam (trước đây) nhiều năm bị bỏ hoang

Danh sách các bị can: Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng SHT); Trần Văn Sinh (Trưởng phòng Kỹ thuật dự toán, Ban Quản lý Dự án kinh tế trọng điểm, Bộ Y tế); Nguyễn Hữu Tuấn (nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế); Nguyễn Chiến Thắng (nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế); Nguyễn Kim Trung (nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế)…

Theo Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, bước đầu, cơ quan điều tra xác định các hành vi vi phạm của những bị can trên gây thất thoát ngân sách hơn 760 tỷ đồng. Hiện nay, C03 đang đẩy nhanh tiến độ điều tra, thu hồi tài sản và sớm kết luận điều tra.

Giữa tháng 7-2025, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị nhận thấy, trong thời gian giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định Đảng, pháp luật nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Những vi phạm của bà Nguyễn Thị Kim Tiến gây hậu quả rất nghiêm trọng, khiến dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ phát hiện quá trình thực hiện 2 dự án bệnh viện trên có nhiều vi phạm quy định về đấu thầu, xây dựng và quy định khác có liên quan trong hầu hết các khâu... Qua thanh tra, Thanh tra Chính phủ xác định 2 dự án này gây lãng phí trên 1.200 tỷ đồng.

