Khởi tố "Shark Bình" thêm tội trốn thuế

Chiều 15-12, tại họp báo công tác công an năm 2025, đại diện Công an TP Hà Nội đã thông tin về quá trình điều tra vụ án liên quan dự án tiền số Antex của ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố Shark Bình thêm tội danh "Trốn thuế".

Cùng bị khởi tố về tội danh này còn có Nguyễn Hữu Tuất, Tổng Giám đốc NextPay và Đỗ Công Diễn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Vimo.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin về vụ án tại buổi họp báo của Bộ Công an. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trước đó, Shark Bình bị khởi tố về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Như Báo SGGP đã thông tin, liên quan vụ án, đã có 9 người bị khởi tố là Đào Minh Phú (nguyên Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn NextTech); Mai Thanh Hà, Nguyễn Trung Hiếu, Lê Văn Lương, Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Thị Thanh Hương (cùng là cán bộ tại Tập đoàn NextTech)...

Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Nguyễn Hòa Bình và một số đồng phạm đã góp 7 tỷ đồng để xây dựng, phát triển dự án tiền số Antex với mục đích bán và kêu gọi nhà đầu tư mua để huy động vốn xây dựng dự án đồng tiền số VNDT và phần mềm ví điện tử VNDT trong tương lai.

Shark Bình tại cơ quan công an

Song, trên thực tế, nhóm bị can trên chưa hoàn thiện xây dựng dự án đồng tiền số VNDT đã dự kiến bán tổng 100 tỷ đồng tiền số Antex (gọi tắt là 100 tỷ token) ra thị trường. Riêng từ tháng 8 đến tháng 11-2021, nhóm người trên đã phát hành và bán hơn 33 tỷ đồng cho khoảng 30.000 nhà đầu tư.

Từ đó, nhóm này thu lợi từ tiền số, quy đổi sang USD tương đương 4,5 triệu USD. Trong vụ án, cơ quan chức năng xác định, bị can Nguyễn Hòa Bình đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt với số tiền đặc biệt lớn (khoảng 117 tỷ đồng).

ĐỖ TRUNG