Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm bị cáo buộc chiếm đoạt gần 44 tỷ đồng

Sáng 16-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án “Đưa hối lộ, nhận hối lộ” xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế; đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 55 bị can.

Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm trong giai đoạn 2018-2024 đã có nhiều vi phạm.

Trong giai đoạn trên, sau khi Nghị định 15 của Chính phủ có hiệu lực, các quy định về đăng ký, công bố sản phẩm đối với nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe vẫn mang tính chất chung chung, chưa cụ thể, chưa kèm theo hướng dẫn chi tiết về quy trình, tiêu chí kỹ thuật và thành phần hồ sơ.

Bị can Nguyễn Thanh Phong. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Điều này dẫn đến việc các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, lúng túng khi thực hiện thủ tục công bố sản phẩm; cơ quan thẩm quyền cũng gặp vướng mắc trong quá trình tiếp nhận, kiểm tra và đánh giá hồ sơ.

Trên cương vị là Cục trưởng, tháng 9-2018, bị can Nguyễn Thanh Phong đã chủ trì phiên họp cấp ủy, để thống nhất: giao Trung tâm và Phòng quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm (đơn vị này không có chức năng, nhiệm vụ thẩm xét hồ sơ công bố đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe) để thực hiện nhiệm vụ của Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm trong việc thẩm xét hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm.

Sau khi trao đổi với lãnh đạo các đơn vị, bị can Nguyễn Thanh Phong thống nhất chủ trương cho các chuyên viên nhận tiền ngoài lệ phí quy định (5-10 triệu đồng/bộ hồ sơ; trung bình 7 triệu đồng/bộ hồ sơ) của các cá nhân trong quá trình thẩm xét đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm; thống nhất ăn chia số tiền trái phép thu được.

Thực hiện chủ trương của bị can Nguyễn Thanh Phong, từ 2018 đến 2024, các chuyên viên Cục An toàn thực phẩm đã nhận tổng số tiền hơn 94,6 tỷ đồng của các cá nhân để tạo điều kiện sớm cấp giấy phép tiếp nhận và giấy chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP.

Trong vụ án, cơ quan điều tra cáo buộc bị can Nguyễn Thanh Phong đã chiếm đoạt số tiền gần 44 tỷ đồng.

“Hành vi của bị can Nguyễn Thanh Phong đã đủ yếu tố cấu thành tội nhận hối lộ, với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm hình sự đối với tổng số tiền các chuyên viên đã nhận hối lộ là hơn 94,6 tỷ đồng và phải nộp sung công quỹ Nhà nước số tiền gần 44 tỷ đồng”, kết luận điều tra nêu. Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Thanh Phong thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội; ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra.

ĐỖ TRUNG