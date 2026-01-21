Truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét, tích cực về Đại hội Đảng

Trong bối cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV của Đảng) chính thức khai mạc vào ngày 20-1, truyền thông quốc tế tiếp tục có các bài đánh giá phân tích kế hoạch tăng trưởng kinh tế - xã hội của một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao và ổn định của thế giới hiện nay.

Khẳng định những thành tựu quan trọng nổi bật

Tân Hoa xã, Nhân dân Nhật báo, CCTV (cùng của Trung Quốc) đưa tin, Đại hội XIV của Đảng có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII gắn với tổng kết 40 năm Đổi mới, khẳng định những thành tựu quan trọng nổi bật, chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những bài học lớn, có giá trị lý luận và thực tiễn lâu dài cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước; thảo luận và thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đột phá chiến lược cho giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045; kiểm điểm sâu sắc và toàn diện công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tân Hoa xã đưa tin về lễ khai mạc Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam

Truyền thông Trung Quốc đánh giá, về công tác biên soạn văn kiện, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tích hợp đồng bộ Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng thành một dự thảo Báo cáo chính trị thống nhất. Báo cáo chính trị này lần đầu tiên được đưa vào cương lĩnh hành động, xác định rõ nội dung cụ thể, thời hạn và trách nhiệm của từng nhiệm vụ.

Trong khi đó, các kênh truyền thông của Singapore là tờ Straits Times và CNA tập trung vào cam kết về mức tăng trưởng 10% trong những năm còn lại của thập niên này, bất chấp nhiều khó khăn đan xen, nhiều thách thức chồng lấn. Trang tin Free Malaysia Today nhấn mạnh những cam kết về việc cải cách, giảm thủ tục hành chính rườm rà nhằm thúc đẩy công nghệ và mở rộng thương mại toàn cầu, song song với đảm bảo độc lập và lợi ích quốc gia.

Bài bình luận mới trên báo New York Times (Mỹ) nhận định, Đại hội XIV của Đảng có ý nghĩa quan trọng nhất trong nhiều thập niên, trong bối cảnh Việt Nam - một cường quốc tầm trung đang nổi lên và là một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á - đang đứng trước cơ hội tốt nhất. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cuối cùng để “giàu lên trước khi già hóa”. Theo bài viết, ngoài các khó khăn địa chính trị, Việt Nam cũng đối mặt với các thách thức để thực hiện các chính sách xây dựng sự cởi mở, hiệu quả và cạnh tranh hơn.

Định hướng những mục tiêu phát triển cao hơn

Trong bài viết đăng ngày 20-1, Bloomberg dẫn lời các nhà phân tích cho rằng, Đại hội XIV của Đảng là sự chính thức hóa và củng cố các biện pháp đã định hình quỹ đạo kinh tế vĩ mô. Khi Việt Nam hướng tới việc nâng cao chuỗi giá trị và mục tiêu đạt được vị thế quốc gia thu nhập cao vào năm 2045, Đại hội XIV của Đảng đang tìm cách thúc đẩy sự phát triển của khu vực tư nhân như một trong những động lực tăng trưởng quan trọng nhất. Việt Nam tiếp tục định vị là quốc gia mở cửa thương mại và đầu tư, đồng thời tìm cách giảm thiểu nguy cơ dễ bị tổn thương trước các cú sốc bên ngoài thông qua đa dạng hóa, xây dựng năng lực nội tại và tăng cường thể chế…

Báo điện tử của hãng thông tấn Prensa Latina của Cuba đã khai trương chuyên mục Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chuyên mục đăng tải những bài viết và hình ảnh về diễn biến của Đại hội, khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đường cho dân tộc Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên mới, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, thịnh vượng, văn minh và hạnh phúc.

Tính đến ngày 19-1-2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã nhận được 559 thư, điện mừng từ chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và kiều bào ta. Trong số các điện mừng, có 5 điện mừng từ các đảng cộng sản cầm quyền và đảng cầm quyền ở các nước láng giềng, bạn bè truyền thống: Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia; Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba; Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. Tại phiên khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, thay mặt Đoàn Chủ tịch và toàn thể Đại hội phát biểu ý kiến bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn tình cảm hữu nghị, sự hợp tác, quan tâm, cổ vũ, ủng hộ và giúp đỡ quý báu của các chính đảng, các tổ chức và bạn bè quốc tế đã dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân ta; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại đã đề ra, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước, các chính đảng, các tổ chức và bạn bè quốc tế, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Tin liên quan Truyền thông quốc tế đưa tin về Đại hội XIV

MINH CHÂU