Kinh tế

Từ 1-4, tên tài khoản ngân hàng phải đồng nhất với tên trên căn cước

SGGP

Theo quy định tại Thông tư 30/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về sửa đổi, bổ sung quy định cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, từ ngày 1-4-2026, toàn bộ tên tài khoản thanh toán phải đồng nhất với thông tin trên Căn cước hoặc Thẻ căn cước nhằm nâng cao tính bảo mật và an toàn cho mọi giao dịch.

Theo đó, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có trách nhiệm kiểm tra lệnh thanh toán, bảo đảm tính hợp pháp, hợp lệ. Trong đó, đảm bảo thể hiện đúng số hiệu tài khoản, tên tài khoản trong thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản của khách hàng khi thực hiện giao dịch và hiển thị đầy đủ trên chứng từ thanh toán.

Điều này đồng nghĩa với việc các ngân hàng thương mại sẽ chấm dứt dịch vụ đặt tên tài khoản theo biệt danh (nickname), vốn được khách hàng sử dụng để cá nhân hóa tài khoản nhưng tiềm ẩn rủi ro chuyển nhầm. Đại diện các ngân hàng cho biết, việc dừng dịch vụ nickname không ảnh hưởng đến số dư và quyền sử dụng tài khoản. Khách hàng vẫn sử dụng số tài khoản gốc để thực hiện giao dịch, song cần cập nhật lại thông tin nhận tiền trên các nền tảng để tránh gián đoạn sau thời điểm này.

Việc siết chặt quy định về tên tài khoản được xem là bước đi cần thiết trong bối cảnh giao dịch không dùng tiền mặt ngày càng phát triển, góp phần nâng cao độ tin cậy và an toàn cho người sử dụng dịch vụ ngân hàng.

NHUNG NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục

