Từ chiều tối nay, 17-11, không khí lạnh mạnh tràn xuống Bắc bộ

Khối không khí lạnh rất mạnh đang tràn xuống, kết hợp các nhiễu động gió Đông và địa hình gây mưa lớn ở Trung bộ, rét đậm ở Bắc bộ.

Sương sớm bao phủ cánh đồng ngoại ô Hà Nội, sáng 17-11. Ảnh: PHÚC HẬU

Sáng sớm nay, 17-11, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục dịch chuyển xuống phía Nam và từ khoảng chiều tối đến đêm nay, bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ rồi lan sang Tây Bắc bộ, Trung Trung bộ và một số nơi thuộc Nam Trung bộ.

Do đó, từ tối và đêm nay, Bắc bộ chuyển rét, vùng núi rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ C tại trung du và đồng bằng, 9-12 độ C tại vùng núi và dưới 8 độ C tại vùng núi cao.

Theo cơ quan khí tượng, cường độ của đợt không khí lạnh này mạnh hơn nhiều so với dự báo trước đó. Hà Nội sẽ rất lạnh trong ngày 18-11, nhiệt độ có thể xuống 13-15 độ C.

Mưa lớn đã xuất hiện từ đêm qua (16-11) đến rạng sáng nay tại Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng. Nhiều trạm ghi nhận lượng mưa vượt 220mm, trong đó Bình Điền ở Huế đạt 332,4mm, Ba Điền ở Quảng Ngãi 263,8mm, Phước Trà ở Đà Nẵng 255mm, Tà Rụt ở Quảng Trị 244,2mm, Sông Hinh ở Đắk Lắk 240,4mm và Khánh Vũ ở Khánh Hòa 238mm.

Ảnh vệ tinh khối không khí lạnh cường độ rất mạnh đang di chuyển ở phía Bắc lục địa xuống phía Nam. Nguồn: Z.E

Do không khí lạnh tăng cường và đi sâu xuống phía Nam nên trong quá trình di chuyển sẽ tiếp tục gây mưa rất lớn ở Trung bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo từ sáng 17-11 đến hết đêm 18-11, khu vực Quảng Trị đến Đà Nẵng cùng phía Đông tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai tiếp tục có mưa rất to, lượng phổ biến 200-450mm, có nơi vượt 700mm; Hà Tĩnh, phía Đông của tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa 100-300mm, có nơi trên 400mm; phía Tây của Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Lâm Đồng 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Nam bộ hôm nay có mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Do mưa lớn kéo dài, lũ trên các sông tại Huế đang lên nhanh. Sáng 17-11, mực nước sông Hương tại Kim Long vượt báo động 2 là 0,12m; sông Bồ tại Phú Ốc chỉ còn dưới báo động 3 là 0,07m. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo trong 12 giờ tới, lũ sông Hương tiếp tục lên và ở dưới báo động 3, lũ sông Bồ lên và vượt báo động 3. Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên cả 2 sông này dao động ở mức rất cao và đều trên báo động 3.

Theo mô hình của cơ quan khí tượng Việt Nam, tổng lượng mưa cả đợt từ chiều tối 16-11 đến hết ngày 19-11 tại Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai dự kiến 300-600mm, có nơi vượt 850mm; Hà Tĩnh, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa 150-350mm, có nơi trên 500mm.

Từ ngày 20-11, mưa lớn diện rộng còn tiếp tục ở Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Từ khoảng ngày 22-11, mưa mới có xu hướng giảm.

PHÚC HẬU